Κλείνουν καταστήματα Starbucks, κόβονται 900 θέσεις εργασίας

Οι περικοπές γίνονται στο πλαίσιο προγράμματος αναδιάρθρωσης ύψους 1 δισ. δολαρίων.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:25

Η Starbucks ανακοίνωσε ότι θα κλείσει καταστήματα στη Βόρεια Αμερική και θα καταργήσει 900 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο ενός προγράμματος αναδιάρθρωσης ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, καθώς η εταιρεία εντείνει τα σχέδιά της υπό τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο Brian Niccol.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, οι μετοχές σημειώνουν άνοδο κάτω του 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν πτώση 8% στο κλείσιμο της Τετάρτης, σε σύγκριση με την άνοδο 13% του δείκτη S&P.

