Kατακρημνίζονται με -43% οι πωλήσεις Tesla στην ΕΕ φέτος

Η Ευρώπη έχει γυρίσει την πλάτη στον Έλον Μασκ, καθώς νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων Tesla έχουν μειωθεί κατά 43% σε ολόκληρη την ΕΕ μέχρι στιγμής φέτος.

Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις της κινεζικής BYD εκτοξεύονται, μιας και ο αριθμός των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν φέτος μέχρι στιγμής έχει αυξηθεί κατά 244% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό οκτάμηνο.

Νέα στοιχεία από τον ευρωπαϊκό οργανισμό εμπορίας αυτοκινήτων ACEA δείχνουν ότι μόλις 86.000 νέα Tesla πουλήθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, σε σύγκριση με περισσότερα από 150.000 την ίδια περίοδο πέρυσι. Η BYD, ξεπερνώντας την Tesla για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, είχε πωλήσεις που αυξήθηκαν από λίγο κάτω από 20.000 τους πρώτους οκτώ μήνες του 2024 σε λίγο κάτω από 70.000 φέτος, μέχρι στιγμής.

Πόσο μάλλον που πριν από έναν χρόνο η ΕΕ επέβαλε δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα (EV), σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάπλωσή τους, που οδηγούσε σε παρακμή τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές.

Η Sabine Weyand, γενική διευθύντρια εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ωστόσο στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι οι δασμοί έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Εξήχθησαν 200.000 αυτοκίνητα στην ΕΕ μετά τα μέτρα, δεν μπορούν να μας κατηγορήσουν ότι κλείσαμε την αγορά [στην Κίνα]», είπε, προσθέτοντας ότι ταυτόχρονα η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 19%, με αύξηση πωλήσεων κατά 28%.

Οι δασμοί, είπε στους ευρωβουλευτές, δεν είχαν σχεδιαστεί για να σταματήσουν τις πωλήσεις κινεζικών οχημάτων, αλλά για να δώσουν στη βιομηχανία της ΕΕ τον χώρο να καλύψει το χαμένο έδαφος στην παραγωγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA, τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 16% της αγοράς της ΕΕ, ωστόσο και οι πωλήσεις υβριδικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 37% της αγοράς.

Κατά συνέπεια, Γερμανοί κατασκευαστές αυτοκινήτων ασκούν πιέσεις, με την υποστήριξη του καγκελάριου Φρίτντριχ Μερτς, για «ευελιξία» σχετικά με τις μηδενικές εκπομπές ρύπων στην ΕΕ το 2035. Υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να πωλούν υβριδικά αυτοκίνητα και μετά από αυτή τη χρονολογία.