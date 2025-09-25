Απαγόρευση εισόδου επέβαλε στον Νετανιάχου η Σλοβενία

Η κυβέρνηση της Σλοβενίας επέβαλε απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δήλωσε η υφυπουργός Εξωτερικών Νέβα Γκράσιτς.

Υπενθυμίζεται ότι η Σλοβενία ήταν μεταξύ των πρώτων ευρωπαϊκών χωρών που πήραν μέτρα κατά του Τελ Αβίβ, καθώς η Λιουμπλιάνα προσπαθεί να πιέσει το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, μεταδίδει το Bloomberg. Τον Ιούλιο συγκεκριμένα, η Σλοβενία χαρακτήρισε «ανεπιθύμητα πρόσωπα» τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς. Στη συνέχεια η Λιουμπλιάνα προχώρησε σε εμπάργκο όπλων στο Τελ Αβίβ και απαγόρευση της διακίνησης αγαθών από και προς τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι κινήσεις αυτές της Λιουμπλιάνα εντάσσονται στο πνεύμα των δηλώσεων της ΥΠΕΞ, Τάνια Φάνον η οποία νωρίτερα, τον προηγούμενο μήνα είχε υποστηρίξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να εφαρμόσει «δύο μέτρα και σταθμά» εάν δεν επιρρίψει ευθύνες στο Ισραήλ όπως επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία.