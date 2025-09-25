#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Απαγόρευση εισόδου επέβαλε στον Νετανιάχου η Σλοβενία

Η Λιουμπλιάνα εντείνει τις πιέσεις στο Τελ Αβίβ για να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, αφού τον Ιούλιο χαρακτήρισε «ανεπιθύμητα πρόσωπα» τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Απαγόρευση εισόδου επέβαλε στον Νετανιάχου η Σλοβενία

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:51

Η κυβέρνηση της Σλοβενίας επέβαλε απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δήλωσε η υφυπουργός Εξωτερικών Νέβα Γκράσιτς.

Υπενθυμίζεται ότι η Σλοβενία ήταν μεταξύ των πρώτων ευρωπαϊκών χωρών που πήραν μέτρα κατά του Τελ Αβίβ, καθώς η Λιουμπλιάνα προσπαθεί να πιέσει το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, μεταδίδει το Bloomberg. Τον Ιούλιο συγκεκριμένα, η Σλοβενία χαρακτήρισε «ανεπιθύμητα πρόσωπα» τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς. Στη συνέχεια η Λιουμπλιάνα προχώρησε σε εμπάργκο όπλων στο Τελ Αβίβ και απαγόρευση της διακίνησης αγαθών από και προς τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι κινήσεις αυτές της Λιουμπλιάνα εντάσσονται στο πνεύμα των δηλώσεων της ΥΠΕΞ, Τάνια Φάνον η οποία νωρίτερα, τον προηγούμενο μήνα είχε υποστηρίξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να εφαρμόσει «δύο μέτρα και σταθμά» εάν δεν επιρρίψει ευθύνες στο Ισραήλ όπως επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Πυρά» Νετανιάχου κατά των χωρών που αναγνώρισαν κράτος Παλαιστίνης

Νετανιάχου: Συνδυασμένη στρατιωτικο-διπλωματική προσπάθεια για ήττα της Χαμάς

Ιταλική φρεγάτα θα συνδράμει τον στολίσκο για τη Γάζα

Ιράν: Θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ αν επανέλθουν οι κυρώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο