Ισραηλινή επιδρομή κατά των Χούθι στη Σαναά

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Αμυνας, χτυπήθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του γενικού επιτελείου των Χούθι, και εξουδετερώθηκαν δεκάδες αντάρτες.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:58

Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν την πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, το οποίο ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι.

Το τηλεοπτικό δίκτυο δεν έδωσε αμέσως περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Αμυνας Ισραέλ Κατς, χτυπήθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του γενικού επιτελείου των Χούθι, και εξουδετερώθηκαν δεκάδες αντάρτες.

Ο στρατός «βομβάρδισε πολλά στρατόπεδα, εξουδετέρωσε δεκάδες τρομοκράτες και κατέστρεψε αποθέματα drones και όπλων». έγραψε στο Χ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων ήταν ακόμη εγκαταστάσεις που ανήκουν στις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, το αρχηγείο του τμήματος προπαγάνδας των Χούθι και άλλα στρατόπεδα.

Οι επιδρομές ακολουθούν τη χθεσινή επίθεση με drone που έπληξε την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους.

 

