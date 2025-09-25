Ο Μερτς ζητά χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων για στήριξη Ουκρανίας

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» δάνειο ύψους €140 δισ. για το Κίεβο.

Σε μια εντυπωσιακή μεταστροφή από την έως τώρα επιφυλακτική στάση του Βερολίνου όσον αφορά τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ο Μερτς δήλωσε ότι το δάνειο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση στρατιωτικού εξοπλισμού, με τις κυβερνήσεις της Ε.Ε. να αποφασίζουν για τις προμήθειες σε συνεργασία με το Κίεβο.

Η έκκληση του ηγέτη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης και σημαντικότερου υποστηρικτή της Ουκρανίας έρχεται τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επιλογές για την αξιοποίηση των 194 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται δεσμευμένα στην Euroclear, το κεντρικό αποθετήριο τίτλων του Βελγίου.

Γράφοντας στους Financial Times, ο Μερτς υπογράμμισε ότι το μπλοκ πρέπει να βρει έναν νομικό μηχανισμό για τη χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη να «ανεβάσουμε συστηματικά και μαζικά το κόστος της ρωσικής επιθετικότητας».

Ο Μερτς δήλωσε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να διαθέσει ένα άτοκο δάνειο σχεδόν €140 δισ., «χωρίς να παραβιαστούν δικαιώματα ιδιοκτησίας», προσθέτοντας: «Αυτό το δάνειο θα αποπληρωνόταν μόνο όταν η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημιές που προκάλεσε κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου».

«Τώρα υποστηρίζω την κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων σε μια κλίμακα που θα εξασφαλίσει την στρατιωτική ανθεκτικότητα της Ουκρανίας για αρκετά χρόνια» έγραψε.

Ο Μερτς τόνισε ότι τα κεφάλαια αυτά θα πρέπει να κατευθυνθούν αποκλειστικά για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού, και όχι για την κάλυψη του γενικού προϋπολογισμού της Ουκρανίας.

«Ένα τόσο εκτεταμένο πρόγραμμα πρέπει επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση και την επέκταση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας» συνέχισε. «Αυτό θα εξυπηρετούσε τόσο τη συλλογική μας ασφάλεια όσο και την ευρωπαϊκή κυριαρχία».

Σύμφωνα με την πρόταση του Μερτς, το δάνειο θα εγγυούνταν αρχικά από τα κράτη-μέλη, και στη συνέχεια θα καλυπτόταν με εγγύηση από τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, το 2028. Ο μηχανισμός, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να εγκριθεί από «μεγάλη πλειοψηφία» των κρατών-μελών, υποδηλώνοντας ότι προτιμά μια διαδικασία που δεν θα μπορεί να μπλοκαριστεί από χώρες όπως η Ουγγαρία, που αντιτίθενται στην πρόταση.

«Τώρα είναι η στιγμή να εφαρμόσουμε έναν αποτελεσματικό μοχλό που θα διαταράξει το κυνικό παιχνίδι του Ρώσου προέδρου να αγοράζει χρόνο και θα τον φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» δήλωσε ο Μερτς.