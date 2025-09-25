#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Οριακή πτώση στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Αύγουστο

Οι μεταπωλήσεις διολίσθησαν 0,2% τον όγδοο μήνα του 2025 στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 4 εκατ. μονάδων, έναντι 4,01 εκατ. τον Ιούλιο.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:23

Οι μεταπωλήσεις κατοικιών κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, μετά τη συγκρατημένη άνοδο που σημείωσαν τον Ιούλιο, καταγράφοντας μικρότερη πτώση από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, οι μεταπωλήσεις διολίσθησαν 0,2% τον όγδοο μήνα του 2025 στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 4 εκατ. μονάδων, έναντι 4,01 εκατ. τον Ιούλιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 3,96 εκατ. μονάδες. 

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 422.600 δολάρια, 2% υψηλότερα σε σχέση με τον περυσινό Αύγουστο.

