ΗΠΑ: Οριακή πτώση στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Αύγουστο

Οι μεταπωλήσεις κατοικιών κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, μετά τη συγκρατημένη άνοδο που σημείωσαν τον Ιούλιο, καταγράφοντας μικρότερη πτώση από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, οι μεταπωλήσεις διολίσθησαν 0,2% τον όγδοο μήνα του 2025 στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 4 εκατ. μονάδων, έναντι 4,01 εκατ. τον Ιούλιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 3,96 εκατ. μονάδες.

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 422.600 δολάρια, 2% υψηλότερα σε σχέση με τον περυσινό Αύγουστο.