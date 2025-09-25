H Amazon κατέληξε σε διακανονισμό $2,5 δισ. με την FTC

Η Amazon θα πληρώσει 2,5 δισ. δολάρια για να διευθετήσει τις κατηγορίες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC), σύμφωνα με τις οποίες παραπλάνησε χρήστες ώστε να γίνουν συνδρομητές στο πρόγραμμα Prime, ανακοίνωσε την Πέμπτη η ρυθμιστική αρχή.

Η απρόσμενη συμφωνία επιτεύχθηκε ενώ η δίκη μεταξύ της Amazon και της FTC βρισκόταν μόλις στην τρίτη ημέρα της, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σιάτλ.

Οι εναρκτήριες αγορεύσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη.

Η αγωγή, που κατατέθηκε από την FTC τον Ιούνιο του 2023 υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, υποστήριζε ότι η Amazon παραπλάνησε δεκάδες εκατομμύρια πελάτες ώστε να εγγραφούν στο πρόγραμμα συνδρομής Prime και παρεμπόδισε τις προσπάθειές τους να το ακυρώσουν.

Η FTC δήλωσε ότι η συμφωνία απαγορεύει στην Amazon να παραπληροφορεί σχετικά με τους όρους εγγραφής στο Prime, απαιτεί από την εταιρεία να παρέχει σαφείς και ευδιάκριτες πληροφορίες κατά την εγγραφή, και να εξασφαλίζει ρητή συναίνεση από τους καταναλωτές πριν τους χρεώσει για τη συνδρομή.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η Amazon υποχρεούται επίσης να προσφέρει έναν εύκολο τρόπο ακύρωσης της συνδρομής, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Το πρόγραμμα Prime της Amazon, το οποίο ξεκίνησε το 2005, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς συνδρομητικές υπηρεσίες παγκοσμίως, με πάνω από 200 εκατομμύρια μέλη, αποφέροντας δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία.

Η συνδρομή κοστίζει 139 δολάρια ετησίως και περιλαμβάνει προνόμια όπως δωρεάν αποστολή και πρόσβαση σε περιεχόμενο streaming. Σύμφωνα με δεδομένα, οι συνδρομητές Prime ξοδεύουν περισσότερα και ψωνίζουν πιο συχνά σε σχέση με όσους δεν είναι μέλη.