Μακρόν: Πιο κοντά από ποτέ σε Ουκρανία και Ευρώπη ο Τραμπ

«Είδε το πνεύμα σοβαρότητας των Ευρωπαίων και τον ηρωισμό των Ουκρανών. Πιστεύω πως, ως εκ τούτου, θα αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία ώστε να σταματήσει τις μάχες και να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις».

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:10

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την εκτίμηση πως ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είναι πλέον «πιο κοντά από ποτέ» στην Ουκρανία και ελπίζει πως αυτό θα συμβάλει ώστε να «αυξηθεί η πίεση» στη Ρωσία.

«Είδε το πνεύμα σοβαρότητας των Ευρωπαίων και τη δέσμευσή τους (…). Είδε επίσης τον ηρωισμό των Ουκρανών, του στρατού τους και την ικανότητά τους να αντισταθούν», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya.

Και «σ' αυτό το πλαίσιο» είναι, «πιστεύω, πιο κοντά στην Ουκρανία, στους Ευρωπαίους, όσο δεν ήταν ποτέ», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Και πιστεύω πως αυτό θα αυξήσει την πίεση στη Ρωσία και θα την ενθαρρύνει να σταματήσει τις μάχες, να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και να οικοδομήσει ένα δυνατό μέλλον για εκείνους και όλους εμάς», υπογράμμισε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

