Accenture: Αναδιάρθρωση $865 εκατ. με νέες περικοπές θέσεις εργασίας

Η Accenture μείωσε το παγκόσμιο εργατικό της δυναμικό κατά περισσότερους από 11.000 υπαλλήλους τους τελευταίους τρεις μήνες και προειδοποίησε ότι περισσότεροι εργαζόμενοι θα κληθούν να αποχωρήσουν, εάν δεν μπορούν να επανεκπαιδευτούν για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία συμβούλων πληροφορικής παρουσίασε την Πέμπτη πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ύψους 865 εκατ. δολαρίων και μια πρόβλεψη για το επόμενο έτος που αντανακλά τη συνεχιζόμενη υποτονική ζήτηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες και τον περιορισμό των δαπανών από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Απομακρύνουμε, σε συμπιεσμένο χρονικό πλαίσιο, εργαζόμενους για τους οποίους, σύμφωνα με την εμπειρία μας, η επανεκπαίδευση δεν είναι βιώσιμη επιλογή για τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Τζούλι Σουίτ σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές.

Η εταιρεία δήλωσε ότι απασχολούσε 779.000 εργαζομένους στο τέλος Αυγούστου, μειωμένους από 791.000 τρεις μήνες νωρίτερα, μετά την έναρξη ενός κύκλου απολύσεων που θα συνεχιστεί έως το τέλος Νοεμβρίου. Δεν διευκρίνισε πόσες θέσεις εργασίας καταργήθηκαν απευθείας ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης, αλλά ανέφερε ότι οι αποζημιώσεις και άλλα κόστη έφτασαν τα 615 εκατ. δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο, και αναμένονται επιπλέον 250 εκατ. δολάρια για το επόμενο τρίμηνο.

Παρόλο που η ζήτηση για μεγάλης κλίμακας έργα ψηφιακού μετασχηματισμού παραμένει ισχυρή, τα τελευταία δύο χρόνια οι εταιρείες ήταν επιφυλακτικές να προσλάβουν συμβούλους όπως η Accenture για βραχυπρόθεσμα έργα.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 7% και ανήλθαν σε 69,7 δισ. δολάρια για το έτος έως τον Αύγουστο, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7,83 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 6%.

Προέβλεψε ότι η αύξηση των εσόδων θα επιβραδυνθεί στο διάστημα μεταξύ 2% και 5% για το νέο οικονομικό έτος. Το εύρος αυτό θα ήταν κατά μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο εάν δεν υπήρχε ο περιορισμός δαπανών από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία παραδοσιακά αντιστοιχεί περίπου στο 8% των εσόδων της Accenture.