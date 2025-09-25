Ευρωπαϊκό τελεσίγραφο στη Μόσχα: Ετοιμοι να καταρρίψουμε ρωσικά μαχητικά

Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν αυτήν την εβδομάδα το Κρεμλίνο ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ακόμα και με κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα, απεσταλμένοι της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την είσοδο τριών μαχητικών MiG‑31 στον εναέριο χώρο της Εσθονίας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις πηγές.

Μετά τη συζήτηση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση ήταν σκόπιμη και διατάχθηκε από Ρώσους διοικητές.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί ότι τα αεροσκάφη τους πέρασαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και επέμειναν ότι δεν προσπαθούν να δοκιμάσουν τα όρια του ΝΑΤΟ. Δήλωσαν ότι ένα ξεχωριστό περιστατικό με drones που πέρασαν στην Πολωνία οφείλεται σε σφάλμα.

Η Πολωνία, η Ρουμανία και η Εσθονία αντιμετώπισαν αυτόν τον μήνα σειρά παραβιάσεων που αποτέλεσαν ένα πρωτοφανές τεστ για την αποφασιστικότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, τη στιγμή που ο Βλαντίμιρ Πούτιν εντείνει τις ρωσικές επιθέσεις κατά της πολιτικής υποδομής της Ουκρανίας και η αμερικανική στήριξη προς το Κίεβο δείχνει να κλονίζεται.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Μόσχα, ένας Ρώσος διπλωμάτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ότι οι παραβιάσεις ήταν απάντηση σε ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, είπαν οι αξιωματούχοι. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη στήριξη του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, η Ρωσία θεωρεί ότι ήδη εμπλέκεται σε μια αντιπαράθεση που περιλαμβάνει και ευρωπαϊκά κράτη.

Η ρωσική πλευρά κράτησε εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι, γεγονός που οδήγησε την ευρωπαϊκή ομάδα να υποθέσει ότι τους είχαν δοθεί εντολές να παραδώσουν λεπτομερή περιγραφή της θέσης του ΝΑΤΟ στην ανώτατη διοίκηση.

Ένας αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση έλαβε χώρα και ότι οι πρεσβευτές είπαν στη Μόσχα ότι οι παραβιάσεις έπρεπε να σταματήσουν.