Υεμένη: Τουλάχιστον δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τις ισραηλινές επιδρομές στη Σαναά

"Εξαπολύσαμε ισχυρό πλήγμα εναντίον πολλών τρομοκρατικών στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι στη Σαναά", δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:21

Οι ισραηλινές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Σαναά έπληξαν ένα κέντρο κράτησης φυλακισμένων, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι al-Masirah, οι οποίοι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης.

Σύμφωνα με "πηγή μέσα στις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, η ισραηλινή επίθεση στη Σαναά είχε στόχο ένα από τα σωφρονιστικά καταστήματα που έχουν αρκετούς φυλακισμένους και κρατούμενους", μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο, αφότου οι αρχές των Χούθι ανέφεραν έναν αρχικό απολογισμό δύο νεκρών και 48 τραυματιών στην ισραηλινή επιδρομή.

Το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τους Χούθι ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 48 τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία, όπως ανέφερε, έπληξε εγκαταστάσεις και κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Ομάδες πολιτικής προστασίας συνεχίζουν να εργάζονται στο σημείο αυτό.

Οι επιδρομές, τις οποίες επιβεβαίωσε το Ισραήλ, διεξήχθησαν την επομένη της επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο ισραηλινό θέρετρο Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Υεμενίτες αντάρτες. Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι το αρχηγείο του γενικού επιτελείου των Χούθι, εγκαταστάσεις υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, καθώς και στρατόπεδα ήταν μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την πολεμική αεροπορία του.

