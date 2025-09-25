Η VW «φρενάρει» την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η Volkswagen περιορίζει την παραγωγή και επιβάλλει προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε δύο εργοστάσια στη Γερμανία, καθώς η ζήτηση για τα ηλεκτρικά της οχήματα αυξάνεται πιο αργά από ό,τι είχε προβλεφθεί.

Το εργοστάσιο της VW στο Τσβικάου θα σταματήσει την παραγωγή για μία εβδομάδα από τις 6 Οκτωβρίου, λόγω χαμηλής ζήτησης για το Audi Q4 e-tron, σύμφωνα με εκπρόσωπο του εργοστασίου. Το συγκεκριμένο μοντέλο επηρεάζεται από τους δασμούς των ΗΠΑ και τις πιέσεις της Γερμανίας για χαλάρωση της απαγόρευσης της ΕΕ στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Το εργοστάσιο της στο Έμντεν, όπου κατασκευάζονται τα μοντέλα ID.4 και ID.7 της VW, έχει περικόψει τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων και αναμένεται να σταματήσει τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Τα δύο εργοστάσια παράγουν αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στις διακυμάνσεις της ζήτησης για μοντέλα με μπαταρία. Παρόλο που η VW επωφελείται από την αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης στην περιοχή αποδεικνύεται πιο αργός από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

Η VW αντιμετωπίζει επίσης υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα.

Τα δύο εργοστάσια εντάσσονται στη μεγάλης κλίμακας αναδιάρθρωση που συμφωνήθηκε πέρυσι, στο πλαίσιο της οποίας οι εργαζόμενοι συμφώνησαν σε μείωση του κόστους λειτουργίας των εργοστασίων και κατάργηση 35.000 θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, προκειμένου να αποφευχθούν οριστικά «λουκέτα». Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, οι θέσεις εργασίας στο Έμντεν, στη βόρεια ακτή της Γερμανίας, και στο Τσβικάου, στα ανατολικά της χώρας κοντά στα σύνορα με την Τσεχία, θεωρούνται ασφαλείς.