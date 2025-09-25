#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η VW «φρενάρει» την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Προσωρινό «λουκέτο» σε δύο εργοστάσια στη Γερμανία βάζει η Volkswagen. Δεν επιβεβαίωση τις προσδοκίες η ζήτηση για ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Η VW «φρενάρει» την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:46

Η Volkswagen περιορίζει την παραγωγή και επιβάλλει προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε δύο εργοστάσια στη Γερμανία, καθώς η ζήτηση για τα ηλεκτρικά της οχήματα αυξάνεται πιο αργά από ό,τι είχε προβλεφθεί.

Το εργοστάσιο της VW στο Τσβικάου θα σταματήσει την παραγωγή για μία εβδομάδα από τις 6 Οκτωβρίου, λόγω χαμηλής ζήτησης για το Audi Q4 e-tron, σύμφωνα με εκπρόσωπο του εργοστασίου. Το συγκεκριμένο μοντέλο επηρεάζεται από τους δασμούς των ΗΠΑ και τις πιέσεις της Γερμανίας για χαλάρωση της απαγόρευσης της ΕΕ στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Το εργοστάσιο της στο Έμντεν, όπου κατασκευάζονται τα μοντέλα ID.4 και ID.7 της VW, έχει περικόψει τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων και αναμένεται να σταματήσει τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Τα δύο εργοστάσια παράγουν αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στις διακυμάνσεις της ζήτησης για μοντέλα με μπαταρία. Παρόλο που η VW επωφελείται από την αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης στην περιοχή αποδεικνύεται πιο αργός από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

Η VW αντιμετωπίζει επίσης υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα.

Τα δύο εργοστάσια εντάσσονται στη μεγάλης κλίμακας αναδιάρθρωση που συμφωνήθηκε πέρυσι, στο πλαίσιο της οποίας οι εργαζόμενοι συμφώνησαν σε μείωση του κόστους λειτουργίας των εργοστασίων και κατάργηση 35.000 θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, προκειμένου να αποφευχθούν οριστικά «λουκέτα». Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, οι θέσεις εργασίας στο Έμντεν, στη βόρεια ακτή της Γερμανίας, και στο Τσβικάου, στα ανατολικά της χώρας κοντά στα σύνορα με την Τσεχία, θεωρούνται ασφαλείς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

H Volkswagen επενδύει €1 δισ. στην τεχνητή νοημοσύνη

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο του... λαού λανσάρει η Volkswagen

Kατακρημνίζονται με -43% οι πωλήσεις Tesla στην ΕΕ φέτος

Αποχωρεί σήμερα από τον DAX η Porsche, βουτιά 6% για τη μετοχή της

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο