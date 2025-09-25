Συμφωνίες για πυρηνικά υπέγραψαν Τραμπ-Ερντογάν

Η Τουρκία υπέγραψε στρατηγικές πυρηνικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ έγραψε στην πλατφόρμα X: «Ξεκινήσαμε μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει περαιτέρω την εδραιωμένη και πολυδιάστατη εταιρική σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. Μάρκο Ρούμπιο, παρουσία των ηγετών μετά τη συνάντηση, υπογράψαμε το Μνημόνιο Κατανόησης για τη Στρατηγική Συνεργασία στον Τομέα της Πολιτικής Πυρηνικής Ενέργειας».

Παρότι το Υπουργείο Ενέργειας δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της υπογραφείσας συμφωνίας, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, οι δύο χώρες διεξήγαν συνομιλίες για την κατασκευή μεγάλων πυρηνικών σταθμών καθώς και μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Ανώτατος αξιωματούχος του Υπουργείου Ενέργειας, ο Γιουσούφ Τζεϊλάν, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Reuters το 2024: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν σοβαρό ενδιαφέρον για τον στόχο της Τουρκίας να αυξήσει τη δυναμικότητά της στην πυρηνική ενέργεια και να κατασκευάσει νέους σταθμούς παραγωγής».

Όταν ερωτήθηκε σχετικά με τα υπό συζήτηση έργα, είχε αναφέρει: «Μπορούμε να εξετάσουμε είτε τις περιοχές υφιστάμενων σταθμών είτε νέων σταθμών. Διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο για μεγάλης κλίμακας σταθμούς όσο και για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες».