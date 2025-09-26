Δασμούς 100% σε εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα ανακοίνωσε ο Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμούς 100% σε όλα τα εισαγόμενα επώνυμα ή κατοχυρωμένα φαρμακευτικά προϊόντα, από την 1η Οκτωβρίου, εκτός αν οι εταιρείες που τα παράγουν έχουν ξεκινήσει την κατασκευή εργοστασίου εντός της χώρας, δήλωσε την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ξεκαθάρισε: «Δεν θα επιβάλλεται δασμός σε αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα, εφόσον έχει ξεκινήσει η κατασκευή μονάδας παραγωγής εντός των Ηνωμένων Πολιτειών».

Παράλληλα όπως δήλωσε μέσω της πλατφόρμας του Truth Social, από την 1η Οκτωβρίου 2025 οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν:

Δασμούς 50% σε εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα και

Δασμούς 30% σε ταπετσαρισμένα έπιπλα

Δασμούς 25% σε βαριά φορτηγά

«Ο λόγος είναι η μαζική “πλημμύρα” αυτών των προϊόντων στην αγορά των ΗΠΑ από τρίτες χώρες. Πρόκειται για μια πολύ άδικη πρακτική. Πρέπει να προστατεύσουμε, για λόγους εθνικής ασφάλειας και οικονομικής σταθερότητας, τη διαδικασία της εγχώριας παραγωγής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Τέλος ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει δασμούς 25% στις εισαγωγές όλων των βαρέων φορτηγών από το εξωτερικό, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2025.

«Για να προστατεύσουμε τους σπουδαίους Αμερικανούς κατασκευαστές βαρέων φορτηγών από τον άδικο ανταγωνισμό του εξωτερικού, από την 1η Οκτωβρίου θα επιβάλω δασμούς 25% σε όλα τα “βαρέα (τεράστια!) φορτηγά” που κατασκευάζονται σε άλλες χώρες».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η απόφαση αυτή θα ωφελήσει αμερικανικές εταιρείες όπως οι Peterbilt, Kenworth και Freightliner.

Επιπλέον, τόνισε τη σημασία στήριξης του κλάδου μεταφορών: «Χρειαζόμαστε οι οδηγοί μας να είναι οικονομικά υγιείς και δυνατοί, για πολλούς λόγους – αλλά πάνω απ’ όλα, για λόγους εθνικής ασφάλειας!».