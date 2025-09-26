Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ισραήλ την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, απορρίπτοντας τις σχετικές πιέσεις που ασκούν ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί.

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά από τηλεφωνική συνομιλία που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αντικείμενο τη διερεύνηση λύσεων για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από ακροδεξιούς εταίρους του στην κυβέρνηση να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, προκαλώντας ανησυχία σε ηγέτες αραβικών κρατών, ορισμένοι από τους οποίους είχαν επαφές με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αρκετά έχουν γίνει. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967. Οι Παλαιστίνιοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους τους, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου 700.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ αλλά η κίνηση αυτή δεν έχει αναγνωριστεί από τις περισσότερες χώρες.

Το Ισραήλ αρνείται να παραχωρήσει τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, ιδίως μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

