Διώκεται ο πρώην διευθυντής του FBI που ερεύνησε τον Τραμπ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άσκησε δίωξη εναντίον του Τζέιμς Κόμεϊ, μετά από πίεση του Ντόναλντ Τραμπ να διωχθεί ο πρώην διευθυντής του FBI που ερεύνησε τις επαφές μεταξύ της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου το 2016 και της Ρωσίας.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη ότι είχε λάβει μια απόφαση του ορκωτού δικαστηρίου της Βιρτζίνια εναντίον του Κόμεϊ, κατηγορώντας τον για «σοβαρά εγκλήματα που σχετίζονται με την αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών». Η κατηγορία επικαλείται την κατάθεση του Κόμεϊ σε επιτροπή του Κογκρέσου το 2020 ως βάση για τις κατηγορίες ψευδορκίας ενώπιον του Κογκρέσου και παρεμπόδισης της διαδικασίας του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ πανηγύρισε την κίνηση αυτή στο Truth Social, γράφοντας: «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ! Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει ποτέ αυτή η χώρα είναι ο Τζέιμς Κόμεϊ, ο πρώην διεφθαρμένος επικεφαλής του FBI». «Σήμερα κατηγορήθηκε από ένα μεγάλο ορκωτό δικαστήριο για δύο κακουργήματα για διάφορες παράνομες και αθέμιτες πράξεις», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Η κατηγορία σηματοδοτεί μια δραματική κλιμάκωση της επίθεσης της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον των πολιτικών της αντιπάλων. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά επίσης τη Λίζα Κουκ, υψηλόβαθμη αξιωματούχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει ξεκινήσει μια σειρά αγωγών εναντίον μέσων μαζικής ενημέρωσης και έχει εκδώσει εκτελεστικά διατάγματα που στοχεύουν δικηγορικά γραφεία.

«Δεν θα γονατίσουμε»

Ο Κόμεϊ απάντησε στην κατηγορία που του απαγγέλθηκε σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την απαγγελία της κατηγορίας.

«Η οικογένειά μου και εγώ γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι το να αντισταθούμε στον Ντόναλντ Τραμπ έχει το κόστος του. Αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τον εαυτό μας να ζει με άλλο τρόπο. Δεν θα ζήσουμε γονατιστοί και ούτε εσείς θα πρέπει να το κάνετε», είπε. «Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα και είμαι αθώος. Ας κάνουμε λοιπόν τη δίκη και ας διατηρήσουμε την πίστη μας», πρόσθεσε.