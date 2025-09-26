#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δανία: Νέος συναγερμός για drones, έκλεισε άλλο ένα αεροδρόμιο

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν κατήγγειλε χθες, Πέμπτη «υβριδικές επιθέσεις» και προειδοποίησε ότι οι υπερπτήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων «μπορεί να πολλαπλασιασθούν».

Δανία: Νέος συναγερμός για drones, έκλεισε άλλο ένα αεροδρόμιο

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:34

Άλλο ένα αεροδρόμιο της Δανίας χρειάσθηκε να κλείσει την περασμένη νύχτα έπειτα από ένα δεύτερο, μέσα σε δύο νύχτες, συναγερμό για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με την Κοπεγχάγη να λέει πως δέχεται από την αρχή της εβδομάδας μια άγνωστης προέλευσης «υβριδική επίθεση».

Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Άλμποργκ, στη βόρεια Δανία χρειάσθηκε να κλείσει χθες, Πέμπτη, το βράδυ εξαιτίας συναγερμού για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πριν ανοίξει και πάλι γύρω στις 00:35 (τοπική ώρα, 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η δανική αστυνομία.

Το κλείσιμο του αεροδρομίου υποχρέωσε μια πτήση προερχόμενη από το Άμστερνταμ να ανακρούσει πρύμναν και επέφερε την ακύρωση μιας πτήσης της Scandinavian Airlines που θα αναχωρούσε από την Κοπεγχάγη, σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης των πτήσεων και τους ιστότοπους αεροπορικών εταιρειών.

Στο στάδιο αυτό, οι αρχές δεν έχουν πάντως ανακοινώσει επισήμως την παρουσία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Από τη Δευτέρα, τα επεισόδια στους αιθέρες της χώρας έχουν πολλαπλασιασθεί.

Χθες, Πέμπτη, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν κατήγγειλε «υβριδικές επιθέσεις» και προειδοποίησε ότι οι υπερπτήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων «μπορεί να πολλαπλασιασθούν».

Οι δανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώσει την προέλευση αυτών των αεροσκαφών. Όμως «υπάρχει κυρίως μία χώρα που αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης, δηλαδή η Ρωσία», δήλωσε η Φρεντέρικσεν.

Έπειτα από συνομιλία του με την πρωθυπουργό, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε έτοιμος «να συνεισφέρει στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Δανίας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νορβηγία: Η αστυνομία κατέσχεσε drone που χειριζόταν αλλοδαπός κοντά στο αεροδρόμιο του Όσλο

Αμερικανικές εταιρείες ενισχύουν την ουκρανική βιομηχανία drones

Γροιλανδία: Η Δανή πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη στα θύματα της αναγκαστικής αντισύλληψης

Ρωσικά λιμάνια στο στόχαστρο ουκρανικών drones

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο