Ξεπέρασε τις προβλέψεις η ανάπτυξη στην Ισπανία το 2ο τρίμηνο

Η ισπανική οικονομία κατέγραψε μεγαλύτερη ανάπτυξη από εκείνη που είχαν αρχικά προβλέψει οι αναλυτές, το δεύτερο τρίμηνο του έτους μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ελαφρώς περισσότερο δηλαδή, από την άνοδο 0,7% που ανέμενε η εθνική στατιστική υπηρεσία της χώρας (INE).

Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο διάστημα, το συνολικό ΑΕΠ των χωρών της Ευρωζώνης παρουσίασε σχεδόν μηδενική αύξηση, ύψους μόλις 0,1%. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ πέτυχε μια σημαντική νίκη παρά τις δυσκολίες, που αντιμετωπίζει κυβερνώντας χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία.