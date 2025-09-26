#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ξεπέρασε τις προβλέψεις η ανάπτυξη στην Ισπανία το 2ο τρίμηνο

Πρόκειται για σημαντική νίκη του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος κυβερνά χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ξεπέρασε τις προβλέψεις η ανάπτυξη στην Ισπανία το 2ο τρίμηνο

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:12

Η ισπανική οικονομία κατέγραψε μεγαλύτερη ανάπτυξη από εκείνη που είχαν αρχικά προβλέψει οι αναλυτές, το δεύτερο τρίμηνο του έτους μεταδίδει το Bloomberg. 

Συγκεκριμένα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ελαφρώς περισσότερο δηλαδή, από την άνοδο 0,7% που ανέμενε η εθνική στατιστική υπηρεσία της χώρας (INE).

Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο διάστημα, το συνολικό ΑΕΠ των χωρών της Ευρωζώνης παρουσίασε σχεδόν μηδενική αύξηση, ύψους μόλις 0,1%. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ πέτυχε μια σημαντική νίκη παρά τις δυσκολίες, που αντιμετωπίζει κυβερνώντας χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χαμηλότερα των εκτιμήσεων ο πληθωρισμός σε Γαλλία, Ισπανία

Moody’s: Γεωπολιτικοί κίνδυνοι απειλούν την ισχυρή ανάπτυξη της Πολωνίας

Γιατί σέρνει τα πόδια της με το σχέδιο Ντράγκι η Ευρώπη

Η Apple ζητά από την Ευρώπη να καταργήσει κρίσιμη νομοθεσία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο