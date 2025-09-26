Ορμπαν: Δεν θα κόψουμε τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν θα σταματήσει να αγοράζει ρωσική ενέργεια, παρά τις σχετικές εκκλήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλτ Τραμπ, μεταδίδει το Bloomberg.

«Ως περίκλειστη χώρα, η εγκατάλειψη του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου θα κατέστρεφε την οικονομία μας», και θα ζημίωνε την οικονομική μας παραγωγή, δήλωσε ο Όρμπαν. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ότι η Βουδαπέστη θα ακολουθήσει «τα δικά της συμφέροντα». Δεν χρειάζεται να «αποδεχτούμε τις οδηγίες» της Ουάσιγκτον όσον αφορά το θέμα αυτό, είπε χαρακτηριστικά.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, αφού προηγουμένως είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ντόναλτ Τραμπ. Ο τελευταίος πιέζει τις ευρωπαϊκές χώρες να μειώσουν τις εισαγωγές ρωσικού αργού, σε μια προσπάθεια να εντείνει την οικονομική πίεση στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ουγγαρία, ωστόσο, η οποία ακροβατεί μεταξύ της διατήρησης των καλών εμπορικών σχέσεων με τη Ρωσία, από την μία πλευρά και της στενής φιλίας της με τον Ντόναλτ Τραμπ από την άλλη, φαίνεται να ρισκάρει, επιλέγοντας την Μόσχα, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε τυχόν ρήξη των σχέσεων Ουάσιγκτον-Βουδαπέστης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πέραν των ευρωπαϊκών κρατών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κάλεσε επίσης και την Άγκυρα να περιορίσει την αγορά ενέργειας από την Ρωσία, στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την Πέμπτη.