ΗΠΑ: Πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Σεπτέμβριο

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε περισσότερο από ότι είχε εκτιμηθεί αρχικά τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας μεγαλύτερη πτώση από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν διολίσθησε στις 55,1 μονάδες από 58,2 τον Αύγουστο.

Η αρχική μέτρηση του Σεπτεμβρίου ήταν 55,4 μονάδες. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα παραμείνει αμετάβλητη.

Οι προσδοκίες για το επίπεδο του πληθωρισμού σε βάθος ενός έτους διολίσθησαν στο 4,7% από 4,8%.