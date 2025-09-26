#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Σεπτέμβριο

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν διολίσθησε στις 55,1 μονάδες από 58,2 τον Αύγουστο.

26 Σεπτεμβρίου 2025

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε περισσότερο από ότι είχε εκτιμηθεί αρχικά τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας μεγαλύτερη πτώση από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές. 

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν διολίσθησε στις 55,1 μονάδες από 58,2 τον Αύγουστο. 

Η αρχική μέτρηση του Σεπτεμβρίου ήταν 55,4 μονάδες. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα παραμείνει αμετάβλητη. 

Οι προσδοκίες για το επίπεδο του πληθωρισμού σε βάθος ενός έτους διολίσθησαν στο 4,7% από 4,8%. 

