Παραβιάσεις από ουγγρικά drones καταγγέλλει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία έχει καταγράψει παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία φαίνονται να είναι ουγγρικά, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι αναφέρει σε δήλωσή του στην εφαρμογή Telegram ότι η προκαταρκτική εξέταση έδειξε πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πραγματοποιήσει αναγνωρίσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις δυτικές μεθοριακές περιοχές της Ουκρανίας.

«Έδωσα οδηγίες να επαληθεύονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και να υποβάλλονται επειγόντως αναφορές για κάθε καταγεγραμμένο περιστατικό», δήλωσε μετά τη συνάντησή του με την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ