#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Παραβιάσεις από ουγγρικά drones καταγγέλλει ο Ζελένσκι

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πραγματοποιήσει αναγνωριστικές πτήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις δυτικές μεθοριακές περιοχές της Ουκρανίας, υποστηρίζει.

Παραβιάσεις από ουγγρικά drones καταγγέλλει ο Ζελένσκι

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:28

Η Ουκρανία έχει καταγράψει παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία φαίνονται να είναι ουγγρικά, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι αναφέρει σε δήλωσή του στην εφαρμογή Telegram ότι η προκαταρκτική εξέταση έδειξε πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πραγματοποιήσει αναγνωρίσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις δυτικές μεθοριακές περιοχές της Ουκρανίας.

«Έδωσα οδηγίες να επαληθεύονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και να υποβάλλονται επειγόντως αναφορές για κάθε καταγεγραμμένο περιστατικό», δήλωσε μετά τη συνάντησή του με την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αμερικανικές εταιρείες ενισχύουν την ουκρανική βιομηχανία drones

Ζελένσκι: «Ναι» από Τραμπ για επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος

Μακρόν: Πιο κοντά από ποτέ σε Ουκρανία και Ευρώπη ο Τραμπ

Γιατί η Ευρώπη δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τα drones

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο