#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μερτς: Υπό πίεση η κοινοβουλευτική δημοκρατία στις ΗΠΑ

Αιχμηρά σχόλια από τον Γερμανό καγκελάριο για τις ΗΠΑ με αιχμές για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε για απαξίωση του κράτους δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μερτς: Υπό πίεση η κοινοβουλευτική δημοκρατία στις ΗΠΑ
Φρίντριχ Μερτς

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:37

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε τη λύπη του για την απαξίωση του κράτος δικαίου παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ΗΠΑ «έχουν αλλάξει τόσο ριζικά τα τελευταία χρόνια, ίσως και τις τελευταίες δεκαετίες, ώστε οι κανόνες να μην τηρούνται πλέον, η κοινοβουλευτική δημοκρατία να βρίσκεται υπό πίεση, η ελευθερία της έκφρασης να αμφισβητείται και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης να καταπιέζεται», δήλωσε σύμφωνα με το Bloomberg ο Μερτς σε επιχειρηματικό συνέδριο στο Βερολίνο την Παρασκευή.

Ο κεντροδεξιός ηγέτης, χωρίς να αναφέρει άμεσα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ή την κυβέρνησή του, είπε πως ήθελε να προσφέρει αυτό που αποκάλεσε μια «ρεαλιστική αξιολόγηση» της κατάστασης.

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι πλέον δεν θεωρείται δεδομένο, σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι θα υπάρχει σεβασμός προς τους κανόνες και το διεθνές δίκαιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γερμανία: Χωρίς μεταρρυθμίσεις κινδυνεύει η ανάπτυξη

Ο Μερτς ζητά χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων για στήριξη Ουκρανίας

Ο Πούτιν θα ανακοινώσει πολύ καλή πρόταση για λήξη του πολέμου, λέει ο Λουκασένκο

Αντίθετος με διακήρυξη του ΠΟΥ για χρόνιες παθήσεις ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο