Μερτς: Υπό πίεση η κοινοβουλευτική δημοκρατία στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε τη λύπη του για την απαξίωση του κράτος δικαίου παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ΗΠΑ «έχουν αλλάξει τόσο ριζικά τα τελευταία χρόνια, ίσως και τις τελευταίες δεκαετίες, ώστε οι κανόνες να μην τηρούνται πλέον, η κοινοβουλευτική δημοκρατία να βρίσκεται υπό πίεση, η ελευθερία της έκφρασης να αμφισβητείται και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης να καταπιέζεται», δήλωσε σύμφωνα με το Bloomberg ο Μερτς σε επιχειρηματικό συνέδριο στο Βερολίνο την Παρασκευή.

Ο κεντροδεξιός ηγέτης, χωρίς να αναφέρει άμεσα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ή την κυβέρνησή του, είπε πως ήθελε να προσφέρει αυτό που αποκάλεσε μια «ρεαλιστική αξιολόγηση» της κατάστασης.

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι πλέον δεν θεωρείται δεδομένο, σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι θα υπάρχει σεβασμός προς τους κανόνες και το διεθνές δίκαιο.