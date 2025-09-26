Λευκός Οίκος: Οι νέοι δασμοί στα φάρμακα δεν ισχύουν για εταίρους με εμπορική συμφωνία

Οι νέοι δασμοί στα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ισχύσουν για τις χώρες εκείνες που έχουν ήδη διαπραγματευτεί εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσινγκτον, ανέφερε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Όταν ρωτήθηκε από το πρακτορείο Reuters αν οι δασμοί ύψους 100% στα φάρμακα θα ισχύσουν για εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία, ο αξιωματούχος απάντησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα τηρήσει το ανώτατο όριο του 15% που προβλέπεται από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εμπορίου Όλαφ Γκιλ είπε ότι είναι «σαφές ότι το συνολικό ανώτατο όριο δασμών 15% για τις εξαγωγές της ΕΕ αποτελεί μια εγγύηση ότι δεν θα επιβληθούν υψηλότεροι δασμοί στους ευρωπαϊκούς οικονομικούς φορείς».

Πηγές της Κομισιόν τόνισαν επίσης πως ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς είχε χθες συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του και πως το κλίμα ήταν καλό και ότι δεν τέθηκε το ζήτημα των νέων δασμών.

