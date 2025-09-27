#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το Ιράν δεν αποχωρεί από τη συνθήκη για τα πυρηνικά παρά την επαναφορά των κυρώσεων

«Δεν σκοπεύουμε να αποχωρήσουμε από την NPT», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προειδοποιώντας τους ισχυρούς της Δύσης ότι βρίσκουν «πρόσχημα» για να προκαλέσουν ανάφλεξη στην περιοχή.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν

Δημοσιεύθηκε: 27 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:18

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ότι η χώρα του δεν θα αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) παρά την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Δεν σκοπεύουμε να αποχωρήσουμε από την NPT», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προειδοποιώντας τους ισχυρούς της Δύσης ότι βρίσκουν «πρόσχημα» για να προκαλέσουν ανάφλεξη στην περιοχή.

Το Ιράν υπερασπίζεται το κυριαρχικό δικαίωμά του να διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την παραγωγή ενέργειας. Αρνείται κατηγορηματικά πως επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, ενώ επισημαίνει πως οι αμυντικές του ικανότητες δεν μπορούν να τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ρωσία: Δεν υπάρχει επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης

Η Ρωσία διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει επαναφορά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπονοώντας ότι δεν θα υιοθετήσει τις κυρώσεις του ΟΗΕ που τίθενται ξανά σε ισχύ σήμερα.

«Δεν υπάρχει snapback (σ.σ. διαδικασία επαναφοράς των κυρώσεων) ούτε πρόκειται να υπάρξει. Οποιαδήποτε προσπάθεια αναβίωσης αντι-ιρανικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ίσχυαν πριν από το 2015 είναι άκυρη», δήλωσε ο ρώσος αναπληρωτής πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Ντμίτρι Πολιάνσκι, παρά την απόρριψη από το Σ.Α. της πρότασης για αναβολή της επιβολής κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.

 

