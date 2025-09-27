Στη φυλακή ο Σαρκοζί, αποκλείει το ενδεχόμενο να ζητήσει χάρη από Μακρόν

Χάρη από τον Εμανουέλ Μακρόν, ώστε να μην οδηγηθεί στις φυλακές του Παρισιού έχει δικαίωμα να ζητήσει ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος καταδικάστηκε σε 5ετή κάθειρξη για «συνωμοσία με τον πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι», στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007.

Στις 13 Οκτωβρίου ο Σαρκοζί θα μάθει διά στόματος εισαγγελέα την ημερομηνία που θα πάει φυλακή για πέντε χρόνια την ποινή του. Θα εκτίσει στη φυλακή κοντά στο Παρίσι. Εκεί δεν υπάρχει ειδική πτέρυγα VIP και ως εκ τούτου δεν θα χαίρει ειδικής μεταχείρισης.

Θα μείνει σε ένα κελί εννέα τετραγωνικών και θα προαυλίζεται για μία ώρα την ημέρα, όπως και οι υπόλοιποι συγκρατούμενοί του. Πάντως, ο συνήγορός του αποκλείει το ενδεχόμενο ο πρώην πρόεδρος να ζητήσει χάρη από τον Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα αγωνιστώ ως την τελευταία μου ανάσα για την αθωότητά μου», δήλωσε, καταγγέλωντας το δικαστικό σώμα για μεροληψία, καθώς όπως υποστηρίζει, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το κατηγορητήριο, ενώ έγινε γνωστό πως η δικαστής που διάβασε το πόρισμα είχε συμμετάσχει σε πορείες εναντίον του Νικολά Σαρκοζί το 2011.

Η γαλλική γνώμη παρουσιάζεται διχασμένη μπροστά στην καταδικαστική απόφαση και για την άμεση εφαρμογή της ποινής.

Η μία πλευρά χαιρετίζει την επιβολή κυρώσεων σε περιστατικά διαφθοράς, η άλλη όμως κατηγορεί τους δικαστές πως προσπαθούν να επιβληθούν στην πολιτική ζωή της χώρας

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ