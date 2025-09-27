Διπλή αναβάθμιση από Moodys και Fitch για την ισπανική οικονομία

Η Ισπανία αναβαθμίστηκε από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Fitch, σε μια διπλή επιβράβευση της εξαιρετικής απόδοσης της οικονομίας της χώρας, που οδηγεί την ανάπτυξη στην ευρωζώνη.

Και οι δύο οίκοι ανέβασαν τις αξιολογήσεις τους κατά μία βαθμίδα, A3 από τη Moody's και A από τη Fitch, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012.

«Η οικονομική ισχύς της Ισπανίας βελτιώνεται χάρη σε ένα ισορροπημένο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, βελτιώσεις στην αγορά εργασίας και ενίσχυση του τραπεζικού τομέα, παράγοντες που αυξάνουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας», ανέφερε η Moody's.

Ο οίκος Fitch τόνισε ότι «η οικονομική απόδοση της χώρας έχει ξεπεράσει με άνεση τόσο τις προσδοκίες όσο και άλλες μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης».

Οι αναβαθμίσεις, που ακολουθούν αντίστοιχη κίνηση της S&P Global Ratings πριν από δύο εβδομάδες, προωθούν την αποκατάσταση ενός κράτους του οποίου το πιστωτικό προφίλ έφτασε μόλις ένα βήμα πάνω από την αξιολόγηση «junk» κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη.

Τώρα τα πράγματα αλλάζουν, καθώς η Ισπανία, μαζί με άλλους βασικούς πρωταγωνιστές της νότιας Ευρώπης σ' αυτή την αναταραχή, από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία, βρίσκονται σε σταθερά ανοδική τροχιά, σημειώνει το Bloomberg. Εν τω μεταξύ, η πολιτική αστάθεια και τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας έχουν μετατοπίσει το επίκεντρο της κερδοσκοπίας της αγοράς.

Η ειρωνεία με την Ισπανία είναι ότι περισσότερο παράδειγμα δυσλειτουργίας αποτελεί το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο. Από τις αμφίρροπες εκλογές του 2023, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ δυσκολεύεται να προωθήσει βασική νομοθεσία, μεταξύ άλλων και τον προϋπολογισμό.

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch εστίασε στο «πολιτικό αδιέξοδο» της Ισπανίας, τονίζοντας ότι «η κεντροαριστερή κυβέρνηση μειοψηφίας δυσκολεύεται ολοένα και περισσότερο να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ψήφισης προϋπολογισμών».

Ακόμα κι έτσι, η πολιτική αστάθεια δεν φαίνεται να έχει περιορίσει την ανάπτυξη της χώρας. Έχουν επισκιαστεί άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης από το 2021, με μοχλό τον τουρισμό, τις χαμηλές τιμές ενέργειας και τις δαπάνες των νοικοκυριών.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6% φέτος, με υπερδιπλάσιο ρυθμό από το 1,2% που προβλέπεται για την ευρωζώνη. Την Παρασκευή, η στατιστική υπηρεσία INE αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για την ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο σε 0,8%.

Αυτό φαίνεται και στις αγορές ομολόγων. Η διαφορά απόδοσης, ή αλλιώς το spread, μεταξύ των ισπανικών και των γερμανικών 10ετών ομολόγων έκλεισε σε περίπου 57 μονάδες βάσης την Παρασκευή. Ήταν πάνω από 130 μονάδες βάσης το 2022.

Επίμονη αδυναμία της Ισπανίας είναι ο τεράστιος όγκος δανεισμού της. Το δημόσιο χρέος ανερχόταν στο 102,3% του ΑΕΠ στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα. Βέβαια, μειώνεται συνεχώς μετά την πανδημία, όταν ο λόγος κορυφώθηκε στο 124,2%.

«Οι τρεις αναβαθμίσεις της αξιολόγησης σε μόλις δύο εβδομάδες δείχνουν την εμπιστοσύνη στην ανάπτυξή μας και τις καλές προοπτικές για την οικονομία μας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο. «Θα προσελκύσουν πολύ περισσότερους επενδυτές στις εκδόσεις ομολόγων μας».