Τραμπ: Στρατός στο Πόρτλαντ για να το σώσει από τους «τρομοκράτες» αντιφασίστες

«Διέταξα τον υπουργό Πολέμου να αναπτύξει τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει τη ρημαγμένη πόλη, καθώς και τις εγκαταστάσεις της αστυνομίας μετανάστευσης που πολιορκούνται από την Antifa». Ζήτησε χρήση βίας.

Τραμπ: Στρατός στο Πόρτλαντ για να το σώσει από τους «τρομοκράτες» αντιφασίστες

Δημοσιεύθηκε: 27 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:22

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη του στρατού σε ακόμη μια πόλη, το Πόρτλαντ στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, «εξουσιοδοτώντας τη χρήση βίας εάν καταστεί αναγκαίο».

«Διέταξα τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ, που έχει ρημάξει από τον πόλεμο, καθώς και τις εγκαταστάσεις μας της ICE (της αστυνομίας μετανάστευσης) που πολιορκούνται από την Antifa και άλλους εσωτερικούς τρομοκράτες», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα του Truth Social.

