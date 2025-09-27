#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πάνω από 30 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν σε πολιτική συγκέντρωση στην Ινδία

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει στη συγκέντρωση του ηθοποιού-πολιτικού Βιτζέ στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 58 τραυματίστηκαν.

Δημοσιεύθηκε: 27 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:17

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 58 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε σε συγκέντρωση του ηθοποιού-πολιτικού Βιτζέ στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της νότιας Ινδίας, γράφει η εφημερίδα Hindu επικαλούμενη τον υπουργό Υγείας του κρατιδίου Μα Σουμπραμανιάν.

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του Βιτζέ για το πολιτικό του κόμμα Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

Ο Βιτζέ, ο οποίος αναφέρεται μόνο με ένα όνομα, κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτηση στο X.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

