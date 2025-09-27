Τρομοκρατική οργάνωση χαρακτηρίζει την Antifa ο Ορμπαν

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ακολουθώντας το παράδειγμα Τραμπ, η ακροδεξιά ουγγρική κυβέρνηση Ορμπαν χαρακτηρίζει αριστερά-αντιφασιστικά ακτιβιστικά κινήματα ως «τρομοκρατικές οργανώσεις». Δεσμεύονται οι οικονομικοί πόροι τους.

Κάνοντας πράξη τη δέσμευσή του και ακολουθώντας την κίνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν προχώρησε σε κατασταλτικά μέτρα εναντίον του αριστερού κινήματος Antifa, χαρακτηρίζοντάς το τρομοκρατική οργάνωση.

Η ουγγρική κυβέρνηση δημοσίευσε χθες μια επικαιροποιημένη λίστα οργανώσεων και ατόμων που χαρακτηρίζονται «τρομοκράτες». Όσοι συμπεριλαμβάνονται στη λίστα αυτή βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις όπως δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, απαγορεύσεις ή περιορισμούς στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και απελάσεις και απαγορεύσεις εισόδου.

Η Βουδαπέστη αρχικά είχε συμπεριλάβει μόνο δύο οντότητες στη λίστα αυτή: μια μη καθορισμένη «οργάνωση Antifa» και μια ακροαριστερή εξτρεμιστική ομάδα γνωστή στη Γερμανία ως Hammerbande. Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Γερμανίας έχει κατηγορήσει μέλη της Hammerbande για συμμετοχή σε επιθέσεις εναντίον ακροδεξιών εξτρεμιστών σε επεισόδια που σημειώθηκαν στη Βουδαπέστη τον Φεβρουάριο του 2023.

«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», είχε δηλώσει πριν μια εβδομάδα ο ακροδεξιός πρωθυπουργός Ορμπαν στην κρατική ραδιοτηλεόραση, αναφερόμενος ρητά στον πολιτικό σύμμαχό του Τραμπ.

Ο Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα στο οποίο χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» το κίνημα Antifa, την επομένη της επιμνημόσυνης τελετής στην Αριζόνα για τον δολοφονημένο υπερσυντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ειδικοί έχουν επίσης επισημάνει ότι ο Τραμπ δεν έχει νομικό μηχανισμό για να χαρακτηρίσει την Antifa εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός μπορεί να αποδοθεί μόνο σε ξένες ομάδες.

