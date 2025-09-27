Χαμάς: Δεν έχουμε λάβει κανένα σχέδιο Τραμπ για εκεχειρία

Η Χαμάς δεν έχει λάβει κανένα σχέδιο εκεχειρίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, την ώρα που ισραηλινές δυνάμεις επεκτείνουν την επίθεσή τους στην πόλη της Γάζας.

Επικαλούμενη πηγές, η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε νωρίτερα ότι η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων και τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων βάσει του σχεδίου Τραμπ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και συμφωνία του Ισραήλ να μην προσαρτήσει τον παλαιστινιακό θύλακα και να μην εκδιώξει τους Παλαιστίνιους που ζουν εκεί, ανέφερε το δημοσίευμα της Haaretz.

«Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο στη Χαμάς», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της οργάνωσης, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Χθες Παρασκευή ο Τραμπ δήλωσε πως είναι κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων.

«Φαίνεται πως έχουμε συμφωνία για τη Γάζα. Πιστεύω πως θα φέρει πίσω τους ομήρους και θα τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη δώσει καμία δημόσια απάντηση στη δήλωση αυτή.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού πρόεδρου, δήλωσε ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου παρουσίασε προτάσεις την περασμένη εβδομάδα στους ηγέτες πολλών μουσουλμανικών χωρών, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή, που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τα ξημερώματα του Σαββάτου, 45 από τους οποίους στην πόλη της Γάζας, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ