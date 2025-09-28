Ποιον «δείχνει» η Wall Street για διάδοχο του Πάουελ στη Fed

Η πλειοψηφία των οικονομολόγων της Wall Street θέλουν τον κυβερνήτη της Fed, Christopher Waller, να διαδεχτεί τον Jay Powell ως πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας το 2026 — αλλά λίγοι πιστεύουν ότι θα πάρει τη θέση.

Σε μια δημοσκόπηση των Financial Times που πραγματοποιήθηκε από το Clark Center for Global Markets του Booth School of Business του Πανεπιστημίου του Σικάγο, το 82% των οικονομολόγων που συμμετείχαν επέλεξαν τον Waller ως τον προτιμότερό τους για να αναλάβει το τιμόνι της πιο σημαντικής κεντρικής τράπεζας του κόσμου. Ωστόσο, μόνο το ένα πέμπτο όσων συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει ότι θα διαδεχτεί τον Powell το 2026.

Αντ' αυτού, ο Kevin Hassett θεωρείται από τους 44 ερωτηθέντες ως ο πιο πιθανός να ηγηθεί της Fed, με το 39% να δηλώνει ότι ο πρόεδρος του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου είναι ο φαβορί.

Το χάσμα μεταξύ του ποιος θέλουν να πάρει τη θέση και του ποιος πιστεύουν ότι θα γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Fed αντικατοπτρίζει την έντονη πίεση που δέχεται η κεντρική τράπεζα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump.

Ο Trump έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θέλει η Fed να μειώσει τα επιτόκια στο 1% — μια κίνηση που ισχυρίζεται ότι θα ενίσχυε την ανάπτυξη και θα μείωνε το κόστος δανεισμού της αμερικανικής κυβέρνησης. Έχει χαρακτηρίσει τον Powell «βλάκα» και «κουτό» για την άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια με τόσο επιθετικό ρυθμό.

Η Fed μείωσε αυτόν τον μήνα τα επιτόκια για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο, χαμηλώνοντας το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 4-4,25%.

Η τελευταία επιλογή του Trump για το διοικητικό συμβούλιο της Fed, ο Stephen Miran, ήταν ο μοναδικός διαφωνών, υποστηρίζοντας μια μείωση κατά 50 μονάδες βάσης -και ζητώντας επιπλέον πέντε μειώσεις 25 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος του έτους, περισσότερο από το διπλάσιο από ό,τι εκτιμούν οι υπόλοιποι κυβερνήτες της Fed.

Ο Waller δεν υποστήριξε τις προτάσεις του Miran για μεγαλύτερη μείωση, παρά το ότι ήταν ένας από τους δύο διαφωνούντες που υποστήριξαν μια μείωση κατά 25 μονάδες στην προηγούμενη ψηφοφορία τον Ιούλιο.

«Ο Waller μοιάζει με κεντρικό τραπεζίτη, παρά με κάποιον που υποκλίνεται για να πάρει τη θέση του προέδρου της Fed», δήλωσε ο Robert Barbera του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. «Και ακριβώς για αυτό δεν θα την πάρει.»

Κανένας από τους ερωτηθέντες στην έρευνα δεν θέλει τον Miran να γίνει ο επόμενος επικεφαλής της κεντρικής τράπεχας — αν και το ένα πέμπτο τον βλέπει ως τον πιθανότερο υποψήφιο.

Οι στοιχηματικές αγορές, εν τω μεταξύ, θεωρούν τον Waller φαβορί, με τον Hassett να ακολουθεί από κοντά.

Ο Trump έχει υπονοήσει ότι ο πρώην κυβερνήτης της Fed Kevin Warsh, ο Hassett και ο Waller είναι οι προτιμώμενες επιλογές του. Θεωρεί την πίστη και την προθυμία για δραστικές περικοπές επιτοκίων ως απαραίτητες προϋποθέσεις για όποιον και αν επιλέξει.