Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αναμένεται να συζητήσει την ανάγκη τήρησης ενός «ήθους πολεμιστή» σε όλο τον στρατό και ενδέχεται να θίξει και άλλα ζητήματα κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Washington Post: Συνάντηση του Τραμπ με τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ την Τρίτη

Δημοσιεύθηκε: 28 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:34

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί την Τρίτη σε μια συνάντηση με Αμερικανούς στρατηγούς και ναύαρχους στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, μια σπάνια συγκέντρωση της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας σε μια τοποθεσία, ανέφερε σήμερα η Washington Post.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αναμένεται να συζητήσει την ανάγκη τήρησης ενός «ήθους πολεμιστή» σε όλο τον στρατό και ενδέχεται να θίξει και άλλα ζητήματα κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters την Παρασκευή.

Οι ΗΠΑ έχουν στρατεύματα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων σε μακρινές τοποθεσίες όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και σε όλη τη Μέση Ανατολή – στρατιωτικές δυνάμεις που διοικούνται από στρατηγούς και ναύαρχους δύο, τριών και τεσσάρων αστέρων.

Σε σχεδόν κάθε δημόσια ομιλία που εκφωνεί, ο Χέγκσεθ μιλά για το «ήθος του πολεμιστή» και την ανάγκη ο στρατός των ΗΠΑ να έχει νοοτροπία πολεμιστή.

