Big Deal 8 δισ. δολαρίων στη φαρμακοβιομηχανία

Η δανέζικη Genmab A/S συμφώνησε να εξαγοράσει τη Merus NV, ολλανδική φαρμακευτική εταιρεία που αναπτύσσει θεραπεία για καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, έναντι περίπου 8 δισ. δολαρίων.

Η Genmab θα αποκτήσει τις μετοχές της Merus προς 97 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε premium περίπου 41% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Merus στις 26 Σεπτεμβρίου.

Η εξαγορά αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού υφιστάμενων ταμειακών διαθεσίμων και περίπου 5,5 δισ. δολαρίων μη μετατρέψιμης δανειακής χρηματοδότησης. Το Bloomberg News είχε αναφέρει νωρίτερα ότι η Genmab και η Merus βρίσκονταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις.

Η Merus, με έδρα την Ουτρέχτη της Ολλανδίας, είναι εισηγμένη στο Nasdaq και διαθέτει χρηματιστηριακή αξία περίπου 5,2 δισ. δολαρίων. Η Genmab έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 118 δισ. κορόνων (18,5 δισ. δολαρίων).

Η μετοχή της Merus έχει εκτοξευθεί από τον Μάιο, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το πειραματικό της φάρμακο, petosemtamab, αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό από την τρέχουσα τυπική θεραπεία στη συρρίκνωση όγκων σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, όταν χορηγήθηκε σε συνδυασμό με το Keytruda.

Το φάρμακο αναμένεται να εξελιχθεί σε blockbuster και θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια σε πωλήσεις έως το 2030, σύμφωνα με την Bloomberg Intelligence.

Η Merus δοκιμάζει επίσης την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στη θεραπεία προχωρημένης μορφής καρκίνου του παχέος εντέρου, μιας πολύ μεγαλύτερης και δυνητικά πιο επικερδούς αγοράς σε σχέση με τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου.

Μικρότερος ανταγωνιστής, η Bicara Therapeutics, αναπτύσσει επίσης θεραπεία για την ίδια πάθηση, αλλά βρίσκεται σημαντικά πίσω σε σχέση με τη Merus.