Εσκασε «κανόνι» άνω των 10 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

Η First Brands Group κατέθεσε αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς πτώχευσης, αποκαλύπτοντας συνολικές υποχρεώσεις άνω των 10 δισ. δολαρίων, γεγονός που σηματοδοτεί μία από τις πλέον θεαματικές καταρρεύσεις στις αγορές ιδιωτικού χρέους τα τελευταία χρόνια.

Η εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων με έδρα το Οχάιο κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο Κεφάλαιο 11 στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Νοτίου Τέξας αργά την Κυριακή, επισφραγίζοντας την αιφνίδια κατάρρευση μιας επιχείρησης που είχε αντλήσει δισεκατομμύρια δολάρια από τις ιδιωτικές αγορές και είχε εγείρει ανησυχίες για την αυξανόμενη ανάληψη κινδύνου στη Wall Street.

Στην αίτηση πτώχευσης, η First Brands, η οποία ανήκει στον επιχειρηματία μαλαισιανής καταγωγής Patrick James, δεν αποκάλυψε συγκεκριμένο ύψος υποχρεώσεων, αλλά το τοποθέτησε το ποσό σε κατηγορία μεταξύ 10 δισ. και 50 δισ. δολαρίων, ενώ αποτίμησε τα περιουσιακά της στοιχεία μεταξύ 1 δισ. και 10 δισ. δολαρίων.

Η πλήρης εικόνα της οικονομικής της κατάστασης ενδέχεται να απαιτήσει χρόνο για να αποσαφηνιστεί, δεδομένης της χαοτικής φύσης της πορείας προς την πτώχευση.

Η First Brands είχε ενημερώσει τον Μάρτιο τους δανειστές της ότι διέθετε μακροπρόθεσμο χρέος ύψους 5,9 δισ. δολαρίων, έναντι σχεδόν 1 δισ. δολαρίων σε μετρητά, ωστόσο πολλοί πιστωτές φοβούνται πλέον ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον σε αδιαφανείς μορφές χρηματοδότησης που συνδέονται με τιμολόγια και αποθέματα.

Επιτροπή ειδικού σκοπού, η οποία θα συσταθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας πτώχευσης, θα αναλάβει τη διερεύνηση αυτών των χρηματοδοτικών σχημάτων εκτός ισολογισμού, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η αίτηση της Κυριακής κατέγραψε αρκετές εξειδικευμένες επενδυτικές εταιρείες ως πιστωτές με έκθεση στο λεγόμενο «factoring» — χρηματοδότηση τιμολογίων — της First Brands, μεταξύ των οποίων και μονάδα διαχείρισης κεφαλαίων της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Jefferies.

Η ανάγκη της εταιρείας να αιτηθεί προστασία πτώχευσης επιταχύνθηκε όταν μία από τις τράπεζές της κατέσχεσε πρόσφατα μέρος των διαθεσίμων της, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ των Financial Times.

Η First Brands έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτική γραμμή ύψους 1,1 δισ. δολαρίων από τους πιστωτές της στο πλαίσιο της πτώχευσης, δάνειο το οποίο θα χρησιμοποιήσει για να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία της καθώς προχωρά σε αναδιάρθρωση και επιδιώκει τη μείωση του χρέους της.

Η ταχύτητα με την οποία επιδεινώθηκε η οικονομική θέση της First Brands έχει προκαλέσει σοκ στους επενδυτές χρέους και έχει στρέψει την προσοχή στα πρότυπα δέουσας επιμέλειας στις ταχέως αναπτυσσόμενες πιστωτικές αγορές.

Κατά την τελευταία δεκαετία, ο James μετέτρεψε τον όμιλό του από μία εξειδικευμένη βιομηχανική επιχείρηση με έδρα το Οχάιο σε έναν πολυεθνικό όμιλο, μέσω ενός κύματος εξαγορών που χρηματοδοτήθηκε με δανεισμό.

Πέραν των παραγωγικών εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ, που εκτείνονται από την Καλιφόρνια έως την Πενσυλβάνια, η First Brands διαθέτει δραστηριότητες από τη Ρουμανία έως το Μεξικό και την Ταϊβάν. Οι διεθνείς δραστηριότητες της εταιρείας δεν περιλαμβάνονταν στην αίτηση πτώχευσης της Κυριακής.