TotalEnergies: Πουλά το 50% των μετοχών της σε έργα ηλιακής ενέργειας στις ΗΠΑ

Τη συμφωνία υπέγραψε ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός με την αμερικανική επενδυτική εταιρεία KKR & Co. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Total αναμένεται να λάβει περίπου $950 εκατ.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:03

Η TotalEnergies SE συμφώνησε να πουλήσει το 50% των μετοχών της σε έργα ηλιακής ενέργειας στις ΗΠΑ, μεταδίδει το Bloomberg.

Τη συμφωνία υπέγραψε ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός με την αμερικανική επενδυτική εταιρεία KKR & Co. και αφορούν έργα συνολικής ισχύος 700 MW. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Total αναμένεται να λάβει περίπου $950 εκατ. 

Η TotalEnergies προσπαθεί εδώ και μήνες να αποδεσμευθεί από την αμερικανική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, η συνολική ισχύς των φωτοβολταϊκών της πάρκων στην Βόρεια Αμερική εκτιμάται στο 1,4 GW, από 2,5 GW στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Όσον αφορά τέλος τα έργα χερσαίας αιολικής ενέργειας, η ισχύ τους υπολογίζεται αυτή την στιγμή στα 800 MW.

