Κόβει 4.000 θέσεις εργασίας η Lufthansa

Η Deutsche Lufthansa ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να καταργήσει 4.000 διοικητικές θέσεις εργασίας έως το 2030, προχωρώντας στην πιο δραστική μείωση στον μεγαλύτερο αεροπορικό όμιλο της Ευρώπης από τότε που η πανδημία έπληξε τον κλάδο, καθώς η αεροπορική εταιρεία επιδιώκει να βελτιώσει τα μέτρα κερδοφορίας της.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η μείωση των θέσεων εργασίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης και της ενοποίησης διαδικασιών, με το μεγαλύτερο μέρος των περικοπών να πραγματοποιείται στη Γερμανία.

Η Lufthansa δήλωσε ότι θέλει να επιτύχει ελεύθερες ταμειακές ροές άνω των 2,5 δισ. ευρώ από το 2028 έως το 2030. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο θα κυμανθεί στο 8-10% κατά το χρονικό αυτό διάστημα, σύμφωνα με την αεροπορική.