#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κόβει 4.000 θέσεις εργασίας η Lufthansa

Η μείωση των θέσεων εργασίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης και της ενοποίησης διαδικασιών, με το μεγαλύτερο μέρος των περικοπών να πραγματοποιείται στη Γερμανία.

Κόβει 4.000 θέσεις εργασίας η Lufthansa

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:47

Η Deutsche Lufthansa ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να καταργήσει 4.000 διοικητικές θέσεις εργασίας έως το 2030, προχωρώντας στην πιο δραστική μείωση στον μεγαλύτερο αεροπορικό όμιλο της Ευρώπης από τότε που η πανδημία έπληξε τον κλάδο, καθώς η αεροπορική εταιρεία επιδιώκει να βελτιώσει τα μέτρα κερδοφορίας της.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η μείωση των θέσεων εργασίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης και της ενοποίησης διαδικασιών, με το μεγαλύτερο μέρος των περικοπών να πραγματοποιείται στη Γερμανία.

Η Lufthansa δήλωσε ότι θέλει να επιτύχει ελεύθερες ταμειακές ροές άνω των 2,5 δισ. ευρώ από το 2028 έως το 2030. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο θα κυμανθεί στο 8-10% κατά το χρονικό αυτό διάστημα, σύμφωνα με την αεροπορική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Περικοπές 20% στο διοικητικό προσωπικό της Lufthansa

Ετοιμάζονται για απεργίες οι πιλότοι της Lufthansa

Καθυστερήσεις επ'… αόριστον για τις πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»

Μπαράζ καθυστερήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο