#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κίνδυνος shutdown ταράζει τις αγορές: Πάνω από τις $3.800 ο χρυσός

Ράλι 45% για το πολύτιμο μέταλλο φέτος. Η ανησυχία για πιθανή αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ ενισχύει τη ζήτηση. Ρεκόρ εισροών καταγράφουν τα ETFs χρυσού.

Κίνδυνος shutdown ταράζει τις αγορές: Πάνω από τις $3.800 ο χρυσός

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:07

Οι τιμές του χρυσού ξεπέρασαν σήμερα τις 3.800 δολάρια ανά ουγκιά, φτάνοντας στις $3.838, ενόψει της επικείμενης πιθανής αναστολής λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ταράζει τις αγορές και προκαλεί πτώση του δολαρίου.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο χρυσός έχει σημειώσει ραγδαία άνοδο, με αύξηση 45% φέτος, τροφοδοτούμενος από ανησυχίες σχετικά με τα επίπεδα του δημόσιου χρέους και τον πληθωρισμό, καθώς και από ερωτήματα σχετικά με το καθεστώς του δολαρίου ως αποθεματικού περιουσιακού στοιχείου.

Σύμφωνα με αναλυτές και συμμετέχοντες στην αγορά, ένας σημαντικός παράγοντας της πρόσφατης ανόδου είναι η συσσώρευση δυτικών επενδυτών σε ETF που υποστηρίζονται από χρυσό.

«Το γεγονός ότι η ζήτηση για ETF επανήλθε τόσο έντονα σημαίνει ότι υπάρχουν δύο μορφές «επιθετικών» προσφορών για χρυσό, από τις κεντρικές τράπεζες και τους επενδυτές ETF», έγραψαν οι αναλυτές της Deutsche Bank σε σημείωμα προς τους πελάτες τους.

Οι εισροές σε ETF χρυσού ήταν θετικές τις τελευταίες τέσσερις διαδοχικές εβδομάδες, φέρνοντας το συνολικό ύψος των ETFs χρυσού κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της πανδημικής περιόδου σε όρους τόνων. Οι εισροές του Σεπτεμβρίου πλησιάζουν τους 100 τόνους, το πιο υψηλό επίπεδο από τον Απρίλιο, σύμφωνα με το World Gold Council.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σπάει κι άλλο ιστορικό ρεκόρ ο χρυσός

Ντάλιο: Κίνδυνος «καρδιακής προσβολής» στις αγορές των ΗΠΑ

Washington Post: Συνάντηση του Τραμπ με τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ την Τρίτη

Σε νέο ιστορικό υψηλό ο χρυσός με το βλέμμα στη Fed

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο