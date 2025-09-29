Κίνδυνος shutdown ταράζει τις αγορές: Πάνω από τις $3.800 ο χρυσός

Οι τιμές του χρυσού ξεπέρασαν σήμερα τις 3.800 δολάρια ανά ουγκιά, φτάνοντας στις $3.838, ενόψει της επικείμενης πιθανής αναστολής λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ταράζει τις αγορές και προκαλεί πτώση του δολαρίου.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο χρυσός έχει σημειώσει ραγδαία άνοδο, με αύξηση 45% φέτος, τροφοδοτούμενος από ανησυχίες σχετικά με τα επίπεδα του δημόσιου χρέους και τον πληθωρισμό, καθώς και από ερωτήματα σχετικά με το καθεστώς του δολαρίου ως αποθεματικού περιουσιακού στοιχείου.

Σύμφωνα με αναλυτές και συμμετέχοντες στην αγορά, ένας σημαντικός παράγοντας της πρόσφατης ανόδου είναι η συσσώρευση δυτικών επενδυτών σε ETF που υποστηρίζονται από χρυσό.

«Το γεγονός ότι η ζήτηση για ETF επανήλθε τόσο έντονα σημαίνει ότι υπάρχουν δύο μορφές «επιθετικών» προσφορών για χρυσό, από τις κεντρικές τράπεζες και τους επενδυτές ETF», έγραψαν οι αναλυτές της Deutsche Bank σε σημείωμα προς τους πελάτες τους.

Οι εισροές σε ETF χρυσού ήταν θετικές τις τελευταίες τέσσερις διαδοχικές εβδομάδες, φέρνοντας το συνολικό ύψος των ETFs χρυσού κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της πανδημικής περιόδου σε όρους τόνων. Οι εισροές του Σεπτεμβρίου πλησιάζουν τους 100 τόνους, το πιο υψηλό επίπεδο από τον Απρίλιο, σύμφωνα με το World Gold Council.