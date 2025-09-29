#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Αλμα 4% στις επικείμενες πωλήσεις κατοικιών τον Αύγουστο

Ο δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών, με βάση τα υπογεγραμμένα συμβόλαια, ενισχύθηκε 4% σε σχέση με τον Ιούλιο στις 74,7 μονάδες.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:05

O αριθμός των συμβολαίων για αγορά κατοικιών τα οποία θα εκτελεστούν μετά από έναν ή δύο μήνες κατέγραψε ισχυρή άνοδο στις ΗΠΑ τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, η Εθνική Ένωση Μεσιτών (NAR) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών, με βάση τα υπογεγραμμένα συμβόλαια, ενισχύθηκε 4% σε σχέση με τον Ιούλιο στις 74,7 μονάδες.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα σημειώσει οριακά κέρδη 0,2%. 

Τον Ιούλιο είχαν καταγράψει πτώση 0,3%. 

Σε σχέση με τον Αύγουστο το 2024 οι επικείμενες πωλήσεις ήταν υψηλότερες κατά 3,8%. 

