ΗΠΑ: Αλμα 4% στις επικείμενες πωλήσεις κατοικιών τον Αύγουστο

O αριθμός των συμβολαίων για αγορά κατοικιών τα οποία θα εκτελεστούν μετά από έναν ή δύο μήνες κατέγραψε ισχυρή άνοδο στις ΗΠΑ τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, η Εθνική Ένωση Μεσιτών (NAR) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών, με βάση τα υπογεγραμμένα συμβόλαια, ενισχύθηκε 4% σε σχέση με τον Ιούλιο στις 74,7 μονάδες.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα σημειώσει οριακά κέρδη 0,2%.

Τον Ιούλιο είχαν καταγράψει πτώση 0,3%.

Σε σχέση με τον Αύγουστο το 2024 οι επικείμενες πωλήσεις ήταν υψηλότερες κατά 3,8%.