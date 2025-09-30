#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανός έγινε πλουσιότερος κατά 15,3 εκατ. ευρώ χάρη σε ένα ξεχασμένο δελτίο λόττο

Η Lotto Hessen αναζητούσε εδώ και έξι μήνες τον μυστηριώδη τυχερό και έφτασε στο σημείο να αναρτήσει αφίσες στα σημεία πώλησης των δελτίων.

Γερμανός έγινε πλουσιότερος κατά 15,3 εκατ. ευρώ χάρη σε ένα ξεχασμένο δελτίο λόττο

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 00:02

Ένας Γερμανός βρήκε τυχαία, στην τσέπη του μπουφάν του, ένα δελτίο του λότο που είχε αγοράσει έξι μήνες νωρίτερα και το οποίο τον έκανε πλουσιότερο κατά 15,3 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία στοιχημάτων Lotto Hessen.

«Άκουσα στο ραδιόφωνο ότι αναζητούσαν τον τυχερό νικητή και σκέφτηκα: πώς μπορεί να είναι κανείς τόσο βλάκας που να μην εμφανίζεται για να εισπράξει τα κέρδη του;» αφηγήθηκε ο Γερμανός οικογενειάρχης που κατοικεί στην Έσση, στη δυτική Γερμανία.

Η Lotto Hessen αναζητούσε εδώ και έξι μήνες τον μυστηριώδη τυχερό και έφτασε στο σημείο να αναρτήσει αφίσες στα σημεία πώλησης των δελτίων. Ο νικητής ωστόσο αγνοούσε ότι είχε στα χέρια του τον συνδυασμό που κέρδιζε, κρυμμένο στην τσέπη ενός μπουφάν που το είχε φυλάξει σε μια ντουλάπα.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα βρήκε το δελτίο και ανακάλυψε ότι η τύχη του χαμογέλασε.

Ο τυχερός και η σύζυγός του σχεδιάζουν με τα χρήματα να αγοράσουν έναν καινούριο καναπέ και να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι περισσότεροι νικητές της λοταρίας επικοινωνούν με τις εταιρείες στοιχημάτων συνήθως μέσα σε δύο εβδομάδες από την κλήρωση, ανέφερε η Lotto Hessen στα μέσα ενημέρωσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Jan Karas: Οι κινήσεις ΟΠΑΠ σε online και retail δραστηριότητες

Χρηματιστήριο: Αναζήτηση κατεύθυνσης με πτώση τζίρου

Ερχονται αυξήσεις στις εισφορές των επαγγελματιών

Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο