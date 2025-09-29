#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιταλία: Κεντροδεξιά και αυτονομιστές κυριαρχούν σε κρίσιμες περιφερειακές εκλογές

Προβάδισμα της κεντροδεξιάς συμμαχίας στην κεντρική περιφέρεια Μάρκε, βαρόμετρο των πολιτικών ισορροπιών σε εθνικό επίπεδο, και διαφαινόμενη επικράτηση των αυτονομιστών και της κεντροαριστεράς στη γαλλόφωνη Βάλε Ντ'Αόστα.

Ιταλία: Κεντροδεξιά και αυτονομιστές κυριαρχούν σε κρίσιμες περιφερειακές εκλογές

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:35

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και τις εκτιμήσεις για τις περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν χθες και σήμερα στην περιοχή Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας και στη Βάλε Ντ΄Αόστα, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, η συμμαχία και οι υποψήφιοι της κεντροδεξιάς διατηρούν προβάδισμα στην πρώτη, ενώ στην δεύτερη αναμένεται να παραμείνουν στην εξουσία οι αυτονομιστές, η οποίοι κυβερνούν με την κεντροαριστερά.

Στην περιφέρεια Μάρκε οι κάλπες έκλεισαν στις 3 το απόγευμα ώρα Ιταλίας. Βάσει των exit poll, ο απερχόμενος κεντροδεξιός περιφερειάρχης Φραντσέσκο Ακουαρόλι φέρεται να λαμβάνει από το 49% μέχρι το 53% των ψήφων, ενώ ο κεντροαριστερός υποψήφιος Ματέο Ρίτσι από το 45% μέχρι το 49%. Η προσέλευση των εκλογέων εκτιμάται γύρω στο 50%.

Στη Βάλε Ντ'Αόστα, με καταμετρημένο περίπου το 60% των ψήφων, οι δυνάμεις της κεντροδεξιάς και το αυτονομιστικό κόμμα Union Valdotaine, εξασφαλίζουν το κάθε ένα ποσοστό λίγο υψηλότερο από το 30% των ψήφων. Κάτι που σημαίνει ότι, αν δεν υπάρξουν θεαματικές εκπλήξεις, η Union μαζί με τους συμμάχους της κεντροαριστεράς και των «κεντρώων αυτονομιστών», πρόκειται να συνεχίσει να κυβερνά την περιφέρεια. Πρόκειται για περιοχή στην οποία η πλειοψηφία των κατοίκων είναι γαλλόφωνη. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το «εκλογικό τεστ» στη Μάρκε θεωρείται ενδεικτικό των πολιτικών ισορροπιών σε εθνικό επίπεδο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

