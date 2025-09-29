Σερβία: Εντεκα συλλήψεις για επιθέσεις σε συναγωγές και τζαμιά σε Γαλλία και Γερμανία

Οι σερβικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι συνέλαβαν 11 άτομα στο πλαίσιο της έρευνας για πολλές εγκληματικές ενέργειες στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων ήταν και επιθέσεις σε συναγωγές και τζαμιά, οι οποίες διαπράχθηκαν «υπό την επιρροή μιας ξένης υπηρεσίας», σύμφωνα με το Βελιγράδι.

Οι έντεκα Σέρβοι συλληφθέντες, τα στοιχεία των οποίων δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, συμμετείχαν σε πολλές επιχειρήσεις στη Γαλλία και τη Γερμανία με στόχο να διασπείρουν «ιδέες που προωθούν και υποκινούν το μίσος, τις διακρίσεις και τη βία με βάση τη διαφορετικότητα» σε ό,τι αφορά το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, την υπηκοότητα και την εθνική προέλευση, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Οι πράξεις αυτές έγιναν από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο φέτος. Μεταξύ άλλων, οι δράστες έριξαν πράσινη μπογιά στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος, σε πολλές συναγωγές και ένα εβραϊκό εστιατόριο, κόλλησαν αυτοκόλλητα με «γενοκτονικό» περιεχόμενο και τοποθέτησαν γουρουνοκεφαλές κοντά σε μουσουλμανικά τεμένη – όλα αυτά στην περιοχή του Παρισιού. Παρόμοιες πράξεις έγιναν και στη Γερμανία.

Οι έντεκα φέρεται ότι εκπαιδεύτηκαν από ένα δωδέκατο πρόσωπο που προς το παρόν διαφεύγει και «δρούσαν υπό τις οδηγίες μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών», πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει ποιας χώρας. Κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας, διακρίσεις και κατασκοπεία και θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα εντός των επόμενων 48 ωρών.

Από τον Οκτώβριο του 2023 το φάσμα μιας ξένης παρέμβασης πλανάται σε πολλές έρευνες στη Γαλλία. Άστρα του Δαβίδ είχαν χαραχθεί στις γουρουνοκεφαλές που τοποθετήθηκαν έξω από τεμένη και πολλοί παρατηρητές απέδιδαν αυτές τις απόπειρες αποσταθεροποίησης στη Ρωσία. Στην πιο πρόσφατη υπόθεση, εννέα γουρουνοκεφαλές –ο χοίρος θεωρείται ακάθαρτο ζώο από το Ισλάμ– βρέθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου έξω από τζαμιά στο Παρίσι και την ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας. Πολύ γρήγορα, η έρευνα οδήγησε σε ένα όχημα με σερβικές πινακίδες και μια κροατική τηλεφωνική γραμμή.

Πολλοί Σέρβοι είχαν συλληφθεί ήδη στη Γαλλία στο πλαίσιο άλλης έρευνας για τη ρίψη πράσινης μπογιάς, τον Απρίλιο, στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, σε τρεις συναγωγές και σε ένα εστιατόριο του Παρισιού. Κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε αυτούς τους εβραϊκούς χώρους «με σκοπό να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα μιας ξένης δύναμης», πιθανότατα της Ρωσίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ