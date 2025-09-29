«Συγγνώμη» Νετανιάχου στον πρωθυπουργό του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον Καταριανό ομόλογό του για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα από τον Λευκό Οίκο, είπε στο πρακτορείο Reuters πηγή προσκείμενη στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Το τηλεφώνημα στον πρωθυπουργό του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι έγινε ενώ ο Νετανιάχου συναντιέται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Τεχνική ομάδα του Κατάρ βρίσκεται επίσης στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με άλλη πηγή που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

