#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

«Συγγνώμη» Νετανιάχου στον πρωθυπουργό του Κατάρ

Απολογητικό τηλεφώνημα στον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι από τον Λευκό Οίκο, την ώρα της συνάντησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Συγγνώμη» Νετανιάχου στον πρωθυπουργό του Κατάρ

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:14

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον Καταριανό ομόλογό του για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα από τον Λευκό Οίκο, είπε στο πρακτορείο Reuters πηγή προσκείμενη στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Το τηλεφώνημα στον πρωθυπουργό του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι έγινε ενώ ο Νετανιάχου συναντιέται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Τεχνική ομάδα του Κατάρ βρίσκεται επίσης στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με άλλη πηγή που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων: Διαδήλωση και πιέσεις σε... Τραμπ για ειρήνη

Συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Γιατί έρχεται μεταναστευτικό τσουνάμι από τη Γάζα

Λευκός Οίκος: Πολύ κοντά η συμφωνία για τη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο