Πιέσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στους δασμούς - Πτώση 0,3% για τον DAX

Ανέβασαν τις αποταμιεύσεις τους στο 10,7% του διαθέσιμου εισοδήματος το δεύτερο τρίμηνο, ενώ η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 0,3%, σηματοδοτώντας πιο ήπιο ρυθμό μετά την ισχυρή αρχή του έτους.

Στην αποταμίευση στρέφονται οι Βρετανοί

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:53

Τα βρετανικά νοικοκυριά αύξησαν τις αποταμιεύσεις τους κατά το δεύτερο τρίμηνο, σε μία ένδειξη προσοχής εν μέσω ανόδου του πληθωρισμού και αβέβαιων οικονομικών προοπτικών.

Οπως μεταδίδει το Reuters, το ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος που αποταμίευσαν οι καταναλωτές αυξήθηκε στο 10,7% από 10,5% το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικο αυξήθηκε μόλις 0,2%.

Η ONS επιβεβαίωσε επίσης ότι η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος επιβραδύνθηκε στο 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, σε τριμηνιαία βάση, μετά την εντυπωσιακή αύξηση κατά 0,7% το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η άνοδος ήταν σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες των οικονομολόγων. Σε κατά κεφαλήν βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουνότι το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των οικονομιών της Ομάδας των Επτά - ένας βασικός στόχος της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ωστόσο, η επιβράδυνση το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας πιο ήπιας περιόδου για την ανάπτυξη.

