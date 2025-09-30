ΗΠΑ: Την πρόσβαση στη φαρμακευτική άμβλωση θα υπερασπιστούν 19 πολιτείες

Αξιωματούχοι από περίπου 20 πολιτείες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι θα υπερασπιστούν, αν χρειαστεί, την πρόσβαση στη μιφεπριστόνη, το σκεύασμα που χρησιμοποιείται στις περισσότερες φαρμακευτικές αμβλώσεις στη χώρα και παγκοσμίως.

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, διαδικασία επαναξιολόγησης της ασφάλειας του σκευάσματος αυτού, γεγονός που προκαλεί την ανησυχία πολλών υπέρμαχων του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

«Η απόφαση να επανεξεταστεί η πρόσβαση σε αυτό το φάρμακο ελήφθη σε απάντηση σε μια επιστολή που στερείται επιστημονικής βάσης και η οποία αγνοεί δεκαετίες έρευνας που έχει αποδείξει ότι η μιφεπριστόνη είναι ασφαλής και αποτελεσματική», έγραψαν σε κοινή τους ανακοίνωση οι γενικοί εισαγγελείς 19 πολιτειών, μεταξύ των οποίων της Νέας Υόρκης, της Καλιφόρνιας και του Μίσιγκαν.

«Οι ιατρικές αποφάσεις πρέπει να παραμείνουν στα χέρια των ασθενών, των οικογενειών τους και των φροντιστών τους και πρέπει να καθοδηγούνται από την επιστήμη, όχι από την πολιτική», πρόσθετε. «Εάν απειληθεί η πρόσβαση στη μιφεπριστόνη, θα λάβουμε μέτρα για να την προστατεύσουμε», τόνισαν οι γενικοί εισαγγελείς.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει ξεκινήσει διαδικασία επαναξιολόγησης του σκευάσματος αυτού, σύμφωνα με επιστολή του Κένεντι και του επικεφαλής της FDA προς τους γενικούς εισαγγελείς 22 συντηρητικών πολιτειών.

Εγκεκριμένη από την FDA από το 2000, η μιφεπριστόνη χρησιμοποιείται σχεδόν στα δύο τρίτα των αμβλώσεων στις ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ