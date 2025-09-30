#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γκάζι για τον πληθωρισμό στη Γαλλία

Οι τιμές καταναλωτή στη Γαλλία ανέβηκαν ξανά, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Γερμανία και την Ιταλία για την πορεία του πληθωρισμού στην ευρωζώνη.

Γκάζι για τον πληθωρισμό στη Γαλλία

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:42

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία αυξήθηκε λόγω της επιτάχυνσης στον τομέα των υπηρεσιών και της μικρότερης μείωσης στις τιμές της Ενέργειας, παραμένοντας ωστόσο αρκετά κάτω από τον στόχο 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, μετά από άνοδο 0,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία Insee. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση κατά 1,3%.

Ενώ ο πληθωρισμός ενισχύεται σε όλη την ευρωζώνη αυτόν τον μήνα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν βέβαιοι ότι θα επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα. Η Ιταλία και η Γερμανία θα ανακοινώσουν στοιχεία αργότερα σήμερα, ενώ για το σύνολο των 20 χωρών της ζώνης του ευρώ τα στοιχεία θα δημοσιευτούν αύριο - οι αναλυτές αναμένουν επιτάχυνση στο 2,2%.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προοπτικές του πληθωρισμού «είναι αρκετά ήπιες προς το παρόν» - ενισχύοντας τις εκτιμήσεις επενδυτών και αναλυτών ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις επιτοκίων σε αυτόν τον κύκλο, πέρα από τις οκτώ που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σε υψηλό ενός έτους ο πληθωρισμός στην Ισπανία

Κάζακς (ΕΚΤ): Δεν πρέπει να βιαστούμε για την επόμενη κίνηση στα επιτόκια

Deutsche Bank: Πόσο πιθανή είναι η κρίση στα γαλλικά ομόλογα

Βουτιά στις τιμές παραγωγού Γερμανίας λόγω Ενέργειας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο