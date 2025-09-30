Γκάζι για τον πληθωρισμό στη Γαλλία

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία αυξήθηκε λόγω της επιτάχυνσης στον τομέα των υπηρεσιών και της μικρότερης μείωσης στις τιμές της Ενέργειας, παραμένοντας ωστόσο αρκετά κάτω από τον στόχο 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, μετά από άνοδο 0,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία Insee. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση κατά 1,3%.

Ενώ ο πληθωρισμός ενισχύεται σε όλη την ευρωζώνη αυτόν τον μήνα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν βέβαιοι ότι θα επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα. Η Ιταλία και η Γερμανία θα ανακοινώσουν στοιχεία αργότερα σήμερα, ενώ για το σύνολο των 20 χωρών της ζώνης του ευρώ τα στοιχεία θα δημοσιευτούν αύριο - οι αναλυτές αναμένουν επιτάχυνση στο 2,2%.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προοπτικές του πληθωρισμού «είναι αρκετά ήπιες προς το παρόν» - ενισχύοντας τις εκτιμήσεις επενδυτών και αναλυτών ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις επιτοκίων σε αυτόν τον κύκλο, πέρα από τις οκτώ που έχουν ήδη εφαρμοστεί.