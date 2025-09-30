#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Euronext: Λανσάρισε ενοποιημένο ευρωπαϊκό marketplace για ETFs και ETPs

Το Euronext ETF Europe στοχεύει στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ETFs, μειώνοντας τον κατακερματισμό και ενισχύοντας την ανάπτυξη.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:59

Το Euronext ανακοίνωσε την πρεμιέρα του Euronext ETF Europe, του πρώτου πλήρως ενοποιημένου marketplace για διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) και διαπραγματεύσιμα προϊόντα (ETPs).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Euronext ETF Europe στοχεύει στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ETFs, μειώνοντας τον κατακερματισμό και ενισχύοντας την ανάπτυξη.

Μία και μόνη εισαγωγή θα επιτρέπει στους εκδότες να έχουν πρόσβαση σε όλες τις αγορές της Euronext μέσω μιας ενιαίας υποδομής και ενός ενοποιημένου βιβλίου εντολών (consolidated order book).

Το νέο μοντέλο συνδυάζει την εισαγωγή, τη διαπραγμάτευση, τον διακανονισμό (clearing) και την εκκαθάριση (settlement), ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ETF, σημειώνει το Euronext.

