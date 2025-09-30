#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Exxon Mobil: Απολύει 2.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο

Σε περικοπές θέσεων εργασίας προχωρά ολόκληρη η πετρελαϊκή βιομηχανία, λόγω χαμηλότερων τιμών και ανάγκης αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. Στην πόρτα της εξόδου το 4% του εργατικού δυναμικού της αμερικανικής εταιρείας.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:28

Η αμερικανική εταιρεία ενέργειας Exxon Mobil θα απολύσει 2.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου σχεδίου αναδιάρθρωσης, ανέφερε το Bloomberg. Πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στο σίριαλ των περικοπών θέσεων εργασίας στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου φέτος.

Οι περικοπές αντιπροσωπεύουν το 3% έως 4% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της εταιρείας και αποτελούν μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για αύξηση της αποδοτικότητας, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ντάρεν Γουντς προς τους εργαζομένους.

Η επιχείρηση παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου έχει βελτιστοποιήσει τις δραστηριότητές της μετά την ολοκλήρωση εξαγοράς της Pioneer Natural Resources, ύψους 60 δισ. δολαρίων, το 2024. Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι θα περικόψει σχεδόν 400 θέσεις εργασίας στο Τέξας.

Παράλληλα, η καναδική εταιρεία παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου Imperial Oil, στην οποία η Exxon είναι κύριος μέτοχος, ανακοίνωσε σχέδια για περικοπή του 20% του εργατικού δυναμικού της και κλείσιμο των δραστηριοτήτων της στο Κάλγκαρι.

Οι παγκόσμιες ενεργειακές εταιρείες έχουν ανακοινώσει χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς ο τομέας αντιμετωπίζει χαμηλότερες τιμές αργού πετρελαίου και ταχεία ενοποίηση.

Η Chevron σχεδιάζει να απολύσει το 15% έως 20% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, ενώ η BP έχει δηλώσει ότι θα μειώσει περισσότερο από το 5% των θέσεων εργασίας της και η Conoco Phillips θα μειώσει το 20% έως 25% των θέσεων εργασίας της.

Οι θέσεις εργασίας στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4.700 τους πρώτους έξι μήνες του έτους, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της αγοράς εργασίας του Τέξας.

Τα επίπεδα δραστηριότητας στις βασικές παραγωγικές πολιτείες των ΗΠΑ, το Τέξας, τη Λουιζιάνα και το Νέο Μεξικό, μειώθηκαν ελαφρώς το τρίτο τρίμηνο, ενώ αρκετά στελέχη του κλάδου αναφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στις επενδυτικές αποφάσεις λόγω αστάθειας των τιμών, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Ντάλας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent LCOc1 υποχωρούν κατά περίπου 10,5% από την αρχή του έτους, επηρεασμένα από την αυξημένη παραγωγή του ΟΠΕΚ+ και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στη ζήτηση που συνδέεται με την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Η Exxon απασχολούσε 61.000 άτομα παγκοσμίως στο τέλος του 2024.

