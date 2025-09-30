Kιθ Κέλογκ: Η Ρωσία χάνει τον πόλεμο

H Ρωσία «δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο», τόνισε ο Κιθ Κέλογκ σε συνέδριο για την ασφάλεια που διοργανώθηκε στη Βαρσοβία.

«Νομίζω ότι, πιθανότατα, βαθιά μέσα στην καρδιά του συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να νικήσει», υποστήριξε ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ μιλώντας για τον Πούτιν.

Ερωτηθείς για τα πρόσφατα περιστατικά με τη Ρωσία στην Ευρώπη, τάχθηκε υπέρ της κατάρριψης ρωσικών drone ή αεροπλάνων που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

«Ο τρόπος που αντιδράς σε κάτι τέτοιο, από στρατιωτική σκοπιά, θα έλεγα ότι κάποιες φορές είναι να ανεβάζεις το επίπεδο ρίσκου. Θα σας δώσω ένα καλό παράδειγμα. … Πριν λίγα χρόνια, το 2015, ένα ρωσικό μαχητικό εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο. Τι έκαναν οι Τούρκοι;» σημείωσε ο Κέλογκ σχολιάζοντας την κατάρριψη ρωσικού μαχητικού από την Τουρκία.

«Τώρα, αυτό εννοώ όταν λέω να ανεβάζεις το επίπεδο ρίσκου. Ξέρω ότι είναι κάτι επικίνδυνο να το κάνεις. Το αντιλαμβάνομαι. Το καταλαβαίνω. Αλλά μερικές φορές πρέπει να αναρωτηθείτε, πού πηγαίνετε; …Κοιτάξτε, αυτό είναι σοβαρή υπόθεση. Για όσους από εσάς κάθεστε σε στολή σ’ αυτή την αίθουσα, το ξέρετε», ανέφερε σύμφωνα με τον Guardian ο Κέλογκ.