#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Kιθ Κέλογκ: Η Ρωσία χάνει τον πόλεμο

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ τάχθηκε υπέρ της κατάρριψης ρωσικών drone ή αεροπλάνων που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Kιθ Κέλογκ: Η Ρωσία χάνει τον πόλεμο

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:00

H Ρωσία «δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο», τόνισε ο Κιθ Κέλογκ σε συνέδριο για την ασφάλεια που διοργανώθηκε στη Βαρσοβία.

«Νομίζω ότι, πιθανότατα, βαθιά μέσα στην καρδιά του συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να νικήσει», υποστήριξε ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ μιλώντας για τον Πούτιν.

Ερωτηθείς για τα πρόσφατα περιστατικά με τη Ρωσία στην Ευρώπη, τάχθηκε υπέρ της κατάρριψης ρωσικών drone ή αεροπλάνων που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

«Ο τρόπος που αντιδράς σε κάτι τέτοιο, από στρατιωτική σκοπιά, θα έλεγα ότι κάποιες φορές είναι να ανεβάζεις το επίπεδο ρίσκου. Θα σας δώσω ένα καλό παράδειγμα. … Πριν λίγα χρόνια, το 2015, ένα ρωσικό μαχητικό εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο. Τι έκαναν οι Τούρκοι;» σημείωσε ο Κέλογκ σχολιάζοντας την κατάρριψη ρωσικού μαχητικού από την Τουρκία. 

«Τώρα, αυτό εννοώ όταν λέω να ανεβάζεις το επίπεδο ρίσκου. Ξέρω ότι είναι κάτι επικίνδυνο να το κάνεις. Το αντιλαμβάνομαι. Το καταλαβαίνω. Αλλά μερικές φορές πρέπει να αναρωτηθείτε, πού πηγαίνετε; …Κοιτάξτε, αυτό είναι σοβαρή υπόθεση. Για όσους από εσάς κάθεστε σε στολή σ’ αυτή την αίθουσα, το ξέρετε», ανέφερε σύμφωνα με τον Guardian ο Κέλογκ. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σε πορτοκαλί συναγερμό οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της Δανίας

Λαβρόφ: Παραποιήθηκε «ανοιχτά» το αποτέλεσμα των εκλογών στη Μολδαβία

«Ψυχραιμία και ενότητα» έναντι των ρωσικών προκλήσεων ζητά το Βερολίνο

Αποσύρεται η Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη Βασανιστηρίων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο