«Παράθυρο» Λαγκάρντ για νέα μείωση επιτοκίων

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων επιτοκίων στην ευρωζώνη, υπογραμμίζοντας ότι η στάση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής δεν είναι «προκαθορισμένη», ακόμα και αν οι επενδυτές έχουν περιορίσει τις προσδοκίες τους για περαιτέρω χαλάρωση τους επόμενους μήνες.

Με τα βασικά επιτόκια πολιτικής πλέον στο 2%, η Λαγκάρντ δήλωσε σε ομιλία της στο Ελσίνκι την Τρίτη:

«Είμαστε σε καλή θέση να αντιδράσουμε αν οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό μεταβληθούν ή αν εμφανιστούν νέα σοκ που απειλούν τον [πληθωριστικό μας στόχο μεσοπρόθεσμα]».

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 2% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις της, και οι επενδυτές θεωρούν ότι υπάρχει μόνο περίπου 30% πιθανότητα για ακόμα μία μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας έως τον Απρίλιο του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της LSEG.

Κάποιοι αναλυτές έχουν μάλιστα προβλέψει ότι η επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας το 2025 θα μπορούσε να είναι αύξηση επιτοκίων αντί για μείωση.

Στην ομιλία της την Τρίτη, η Λαγκάρντ επανέλαβε ότι η ευρωζώνη «βρίσκεται σε καλή θέση», αλλά πρόσθεσε ότι αυτό ισχύει «σήμερα» και ότι «αυτή η θέση δεν είναι σταθερή».

«Δεν μπορούμε να δεσμευτούμε προκαταβολικά για οποιαδήποτε μελλοντική πορεία των επιτοκίων, είτε πρόκειται για δράση είτε για αδράνεια. Πρέπει να παραμείνουμε ευέλικτοι και έτοιμοι να ανταποκριθούμε στα δεδομένα καθώς αυτά έρχονται», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, το μεγάλο πληθωριστικό σοκ που έπληξε την ευρωζώνη από το 2022 έως το 2024 «έχει πλέον ουσιαστικά παρέλθει», ενώ οι κίνδυνοι για τις τιμές καταναλωτή είναι «αρκετά περιορισμένοι προς κάθε κατεύθυνση».