Δημοσκόπηση: Ακροδεξιό υποψήφιο πρόεδρο θα ψηφίσει ένας στους τρεις Γάλλους

Ο ένας στους τρεις Γάλλους (33%) δηλώνει, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop, ότι στις επόμενες προεδρικές εκλογές θα ψήφιζε στον πρώτο γύρο τον υποψήφιο της ακροδεξιάς, είτε είναι η Μαρίν Λεπέν, η οποία προς το παρόν με δικαστική απόφαση στερείται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, είτε είναι ο πρόεδρος του κόμματός της «Εθνική Συσπείρωση» Ζορντάν Μπαρντελά.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση, λαμβάνοντας το 16%, εμφανίζεται να προηγείται με διάφορα στήθους ο Εντουάρ Φιλίπ, πρώτος πρωθυπουργός (2017-2020) επί προεδρίας Μακρόν, έναντι 15% που λαμβάνει ο συνεργαζόμενος με τους Σοσιαλιστές, νυν ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Την τέταρτη θέση εμφανίζεται να καταλαμβάνει ο υποψήφιος του αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» Ζαν-Λικ Μελανσόν λαμβάνοντας το 12% των ψήφων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ